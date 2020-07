Hình ảnh trên Facebook sẽ là nguồn để CSGT xử phạt

Thông tư 65/2020 của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 5-8) quy định chi tiết việc xác minh, xử lý vi phạm giao thông của lực lượng CSGT thông qua các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có Facebook.



CSGT được xử phạt từ hình ảnh trên Facebook. Ảnh: TP

Theo đó, để có thể sử dụng làm cơ sở xử lý vi phạm, những hình ảnh này phải khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Đặc biệt, người cung cấp hình ảnh phải có họ tên, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã cung cấp.

Về phía CSGT, đơn vị có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp, đảm bảo bí mật về thông tin cá nhân của họ.

Tiếp đó, nếu hình ảnh đủ điều kiện, cán bộ CSGT báo cáo cấp trên để tổ chức xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng sẽ làm việc với người cung cấp hình ảnh, đồng thời gửi thông báo mời chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện tới trụ sở để làm rõ. Quá trình xác minh, công an cũng có thể trưng cầu giám định thông tin, hình ảnh và các tài liệu liên quan…

Thực tế, trước khi Thông tư 65/2020 được ban hành, CSGT một số địa phương đã sử dụng hình thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Điển hình là Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Thông qua Fanpage của mình, thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận được hình ảnh do người dân cung cấp về các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong số này, nhiều trường hợp đã bị xử lý.

Với việc quy định chi tiết như Thông tư 65/2020, đây sẽ là hành lang pháp lý vững chắc để CSGT các đơn vị triển khai rộng rãi hơn hình thức xử phạt trên.