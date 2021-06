Sáng 4-6, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (CATP) diễn ra Lễ tiếp nhận học viên các Trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân tăng cường cho Công an TP.HCM thự hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; Đại tá Nguyễn Thành Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tham dự buổi lễ.

Theo Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đang diễn biến phức tạp. Từ ngày 13-5 đến nay có hàng trăm người nhiễm bệnh, hàng trăm ngàn người cần phải được lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly, theo dõi, giám sát y tế.

Để kịp thời tăng cường lực lượng, hỗ trợ Công an TP.HCM thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi dịch bệnh, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân đã quyết định điều động gần 300 học viên đến tăng cường lực lượng cho Công an TP.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân đã kịp thời “chia lửa” để TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thiếu tướng Hưng cũng đã cám ơn các học viên không ngại vất vả, khó khăn, tình nguyện hỗ trợ Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.