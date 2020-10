Kết quả bầu Bí thư, Phó bí thư tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ mới

Chiều 15-10, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.



Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo đó, tại phiên làm việc sáng cùng ngày, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 người. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 15 người.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục làm bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025..

Bà Cao Thị Hòa An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trần Hữu Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên được bầu làm phó Bí thư Tỉnh ủy. Bí thư và các phó bí thư đều được bầu với số phiếu 100%.



Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: NGỌC THẮNG



Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh: NGỌC THẮNG

Ông Phạm Đại Dương năm nay 46 tuổi, quê Hà Nội, có trình độ thạc sĩ Quản lý khoa học - công nghệ, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 8-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ KH&CN, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong tháng 8-2018, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 8-2020, ông Phạm Đại Dương được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu làm bí thư Tỉnh ủy.



Trước khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển về công tác tại Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức thứ trưởng Bộ KH&CN, trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.



Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NGỌC THẮNG

Bà Cao Thị Hòa An năm nay 47 tuổi, quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà An từng trải qua các chức vụ phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, bí thư Huyện ủy Đông Hòa, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên.

Ông Trần Hữu Thế năm nay 47 tuổi, quê xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; có trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị, trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Ông Thế từng trải qua các chức vụ phó bí thư Tỉnh đoàn, bí thư Tỉnh đoàn, bí thư Đảng khối các cơ quan tỉnh Phú Yên, bí thư Thị ủy Sông Cầu, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ông Thế là đại biểu Quốc hội khóa XII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bế mạc vào sáng 16-10.