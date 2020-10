Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho hơn 124.000 đảng viên của toàn TP.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.



Các đại biểu tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng sáng 14-10.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, trình bày báo cáo chính trị nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 với các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) liên tục đạt mức cao bình quân tăng hơn 14%/năm, gấp 2 lần giai đoạn 2011-2015, gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước.

GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 5.800 USD, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng vọt, trong đó thu nội địa tăng đột biến năm năm đạt hơn 120.000 tỉ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011-2015.

Hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng đồng bộ, không gian đô thị được mở rộng, các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm đã từng bước được thay thế bằng chung cư mới cao tầng. Hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc với hàng loạt dự án giao thông đường biển, đường bộ, đường không tạo thành hệ thống kết nối.

Các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, văn hoá xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, trong đó, "an sinh xã hội được xác định phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế", tỉ lệ hộ nghèo từ hơn 3,8% năm 2015 đã giảm xuống còn 0,2% năm 2020.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ rõ một số ngành kinh tế phát triển chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương còn buông lỏng, để xảy ra nhiều sai phạm, thất thu, thất thoát lớn.

Thu ngân sách vẫn còn thất thu, thất thoát khá lớn, hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, lĩnh vực đường thuỷ, đường sắt còn lạc hậu, tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư còn chậm.

Đảng bộ TP Hải Phòng đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có sự phát triển bứt phá, cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.



Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Cụ thể, Hải Phòng đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm, GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người, thu ngân sách đến năm 2025 đạt 145.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỉ đồng. Đến năm 2025, có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.



Để thực hiện được mục tiêu, bên cạnh việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực của các cấp chính quyền, Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Nền kinh tế phát triển ba trụ cột chủ yếu gồm công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch thương mại.

Trong rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, Đảng bộ Hải Phòng xác định ba giải pháp đột phá là xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp; phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.