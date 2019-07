Làm sao để trị nạn ‘trộm cắp’ tin, bài?

. Tự do, không biên giới chính là giá trị của Internet nhưng trong tự do ấy cũng có những khu vực cần quản lý chặt chẽ, như các trang báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp mà ta đề cập. Vậy làm thế nào để quản lý mà không cản trở tự do, cũng như kiểm soát được những vi phạm bản quyền báo chí, thưa ông? + Nhà nước luôn luôn phải cân nhắc giữa việc quản lý và phát triển. Nếu nhiều biện pháp quản lý quá có khi lại cản trở sự phát triển, cản trở sáng tạo. Còn phương pháp quản lý, nhất là quản lý nội dung trên Internet thì phải xác định rõ là Nhà nước không tự làm một mình được mà cần hỗ trợ, thúc đẩy quá trình tự quản của xã hội. Các lực lượng trong xã hội chính là đối tác để Nhà nước phối hợp trong quản lý Internet.