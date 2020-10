Lực lượng cứu hộ dầm mưa tiếp tục vào Rào Trăng 3

Sáng 16-10, Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa lớn. Nước sông tại một số nơi tiếp tục dâng lên trở lại. Tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền nơi có 16 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 cũng có mưa nặng hạt.

Ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tiếp cận bằng đường bộ, mũi đường thủy tạm nghỉ do mưa.



Mưa lớn tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền - nơi lực lượng chức năng đang tìm kiếm 16 công nhân của thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: N.DO

Theo ghi nhận của PV, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều động xe cẩu và lực lượng vào hiện trường bằng đường bộ với kế hoạch giải phóng những vật cản trên đường và tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn.

Mũi đường thủy do công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì hiện nay rất đông lực lượng đang đóng tại lòng hồ thủy điện Hương Điền. Tuy nhiên thời tiết xấu nên phương án dùng ca nô thuyền vượt hồ thủy điện vào Rào Trăng 4, sau đó đi bộ tiếp cận Rào Trăng 3 để tìm kiếm các nạn nhân phải tạm dừng.

Trước đó, những mũi đường thủy do Công an chủ trì đi theo đường thủy vào thủy điện điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Tại đây, đã đưa được 19 công dân thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn, 1 thi thể của công nhân thủy điện Rào Trăng 3 được đưa về nhà xác Bệnh viện Bình Điền.

Tại cuộc họp sáng cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu xây dựng phương án tốt nhất để cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ" theo hướng an toàn cao cho lực lượng cứu hộ. Nắm chắc diễn biến về thời tiết, báo cáo vị trí cứu hộ chính xác tuyệt đối; gia cố tuyến đường 71 đảm bảo an toàn.

Ông Thọ cho biết, trung ương sẽ tăng cường phương tiện, lực lượng cho tỉnh. Ngoài lực lượng chủ lực và lực lượng phối hợp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu có lực lượng dự báo điểm sạt trượt núi trong mùa mưa và cử các công nhân thông thạo địa hình hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn.



Hiện trường sạt lở tại Rào Trăng 3. Ảnh: N.DO

Như PLO đã đưa tin, sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố ở thủy điện Rào Trăng 3, vào lúc 12 giờ ngày 12-10 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.



Tối ngày 12-10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 0 giờ ngày 13-10 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người gặp nạn. Hiện thi thể 13 cán bộ chiến sĩ đã được tìm thấy, dự kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu chung tại nhà tang lễ, Bệnh viện Quân y 268.