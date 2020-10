Mới 5 tháng tuổi đã 4 lần cùng mẹ chạy tránh bão, lũ

Ngày 27-10, người dân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương chằng chống nhà cửa, một số người dân sống trong những căn nhà cấp 4 có nguy cơ sập đổ cao khẩn trương dọn dẹp đồ đạc lên cao rồi khóa chặt cửa, để đến khu vực tránh bão tập trung.

"Một tháng hết chạy lũ lại tránh bão"

Đến hôm nay, sau hơn 15 ngày ngâm trong nước lũ, nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nước lũ vẫn chưa rút hết. Người dân tại một số khu vực thấp ngoài chằng chống nhà cửa để tránh bão tiếp tục chất đồ đạc lên cao phòng nguy cơ bão số 9 gây lũ trở lại.



Bà Gạc tại bếp ăn của khu tránh bão tập trung ở Trường THCS Thuận An. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Lê Thị Gạc (67 tuổi ở Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) cho biết, gia đình bà có 6 người, mỗi lần mưa bão lớn đều đến trường Trung học cở sở Thuận An để tránh bão lũ.

"Vì nhà thấp trũng và không kiên cố nên mỗi lần bão lũ tôi đều đến những nhà cao tầng hoặc trường học để trú, vì nhà ở gần biển và tuổi già sức yếu nên ở lại nhà không yên tâm, lỡ đêm hôm mưa bão lại không biết gọi ai" - bà Gạc nói.

Bà Gạc chia sẻ, từ cơn bão số 5 đến cơn bão số 9 lần này bà đều đi tìm chỗ ở tạm, đợi hết mưa lũ lại về.

Không riêng gì bà Gạc, người dân nơi đây trong 1 tháng vừa qua liên tục phải đối mặt với mưa lũ triền miền.

5 tháng tuổi, 4 lần tránh bão lũ

Con gái của chị Ngô Thị Thanh Truyền (34 tuổi, ở thông An Hải, thị trấn Thuận An) mới được 5 tháng tuổi, nhưng đã trải qua 4 lần đi tránh bão lũ.

Chị Truyền cho biết, từ khi bão số 5 vào bờ khiến ngôi nhà đang ở bị tốc mái, chị và con gái phải đến ở nhà người thân. Đợt lũ và bão số 8 vừa rồi chị lại cùng con gái về nhà bà ngoại trốn lũ.



Con gái chị Truyền mới 5 tháng tuổi nhưng có đến 4 lần phải đi tránh bão lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

"Cơn bão số 9 lần này nghe thông báo mà khiếp quá. Huế chỉ bị ảnh hưởng thôi nhưng gió rất to và mưa lớn. Nhà cấp 4 không kiên cố không thể ở được. Sợ quá nên mẹ con lên trú bão tập trung ở Trường THCS Thuận An cho an toàn" - chị Truyền nói.

Chị Phan Thị Thu Lan (30 tuổi, ở Thị trấn Thuận An) cũng chung cảnh ngộ. Chiều nay, chị Lan bồng con nhỏ trên tay hớt hãi cùng người thân đi tránh bão.

"Nó mới được 5 tháng tuổi, nhưng phải liên tục chạy lụt bão cùng cha mẹ. Bão cuồng phong nghe là sợ run người rồi"- chị Lan nói.