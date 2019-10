Nghe mùi hôi thối trong nhà trọ, kiểm tra thấy xác người

Chiều 31-10, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ cái chết của người đàn ông trong nhà trọ hai tầng ở bên đường Lục Niên (phường Vinh Tân, TP Vinh).

Trước đó, người dân ở gần nhà trọ nghe mùi hôi thối nồng nặc, nên đã kiểm tra nhà trọ (bên đường Lục Niên) và phát hiện có thi thể nam thanh niên. Sau đó, người dân đã báo Công an huyện TP Vinh.

Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh được danh tính nạn nhân là anh Dương Mạnh Cường (34 tuổi, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Được biết, anh Cường làm nghề tư do, hoàn cảnh ra đình rất éo le.