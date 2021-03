Nhân dân đánh giá cao kết quả tấn công, trấn áp tội phạm

Ủy viên Bộ chính trị Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng nay, 25-3, đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Quốc hội.

Báo cáo này tổng hợp từ 2.278 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn ĐBQH, UB MTTQ Việt Nam các cấp, các thành viên của Mặt trận.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, cử tri và Nhân dân phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là thành công tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng, Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc, của đất nước ta. Nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được cử tri và nhân dân quan tâm.



Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Quốc hội. Ảnh: QH

Cử tri và Nhân dân hoan nghênh Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công, nhiều dự án trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng, góp phần sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



“Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai ở miền Trung; rét đậm, rét hại ở miền núi phía Bắc; xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển và là "trụ đỡ" cho nền kinh tế; sản xuất công nghiệp có những khởi sắc”, ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Cử tri và Nhân dân đồng tình với việc dừng tổ chức các lễ hội đầu năm cho phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tình trạng bạo lực học đường còn xảy ra ở một số nơi.

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân đánh giá cao lực lượng công an, các cơ quan tư pháp và chính quyền các cấp về những kết quả trong phòng, chống, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyết liệt trong xử lý các đối tượng, băng nhóm tội phạm, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tội phạm công nghệ cao.



Nội dung chủ yếu của Quốc hội sáng 25-3 là nghe các báo cáo. Ảnh: QH

“Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân còn lo lắng, bức xúc về tình trạng cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo; đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi; khai thác tài nguyên trái phép; buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em còn xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong Nhân dân”, ông Trần Thanh Mẫn cho hay.



Về tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em, báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điểm qua các vụ việc như: Vụ xâm hại trẻ em tại Quận Hà Đông, Hà Nội vào tháng 2-2021; vụ nữ sinh 12 tuổi bị hai thiếu niên thay nhau khống chế hiếp dâm ở Nghệ An; vụ công nhân máy xúc hiếp dâm con gái chủ nhà tại Bắc Kạn...

Báo cáo cũng nhắc đến việc ngày 26-2 vừa qua Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn sang Trung Quốc...

Báo cáo cũng điểm qua các công tác đối ngoại, hoạt động của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ qua.

Các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam + Sớm ban hành chương trình cụ thể đưa Nghị quyết ĐH XIII của Đảng vào cuộc sống. Kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo Nhà nước bảo đảm dân chủ, khách quan, chặt chẽ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân. + Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. + Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. + Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp. + Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện các kiến nghị của cử tri, Nhân dân và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV.