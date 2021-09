Phương án dự kiến của quận 7 UBND quận 7 hôm 4-9 đã ban hành phương án dự kiến về thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi kiểm soát được dịch bệnh, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Theo đó, đối với các loại hình thiết yếu (cửa hàng thuốc, xăng dầu, gas, thiết bị điện, nước…), hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, sửa chữa bảo trì nhà ở, vận tải hàng hóa thiết yếu, kho bãi… sẽ có thể dần mở cửa nếu đáp ứng một số yêu cầu như tiêm vaccine mũi 2, hoạt động kinh doanh phải đảm bảo 5K của Bộ Y tế, chỉ bán mang về, hoạt động theo phương án ba tại chỗ… Dự kiến áp dụng từ ngày 20-9 đến 20-10 đối với các hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện. Quận dự kiến sẽ vận động giảm giá thuê mặt bằng, miễn thuế năm 2021, vay vốn cho hộ kinh doanh, hỗ trợ bộ xét nghiệm nhanh, các gói an sinh, hỗ trợ các thủ tục hành chính như nộp hồ sơ online, giải quyết nhanh thủ tục. Đối với chợ, các thương nhân kinh doanh lương thực, thực phẩm cần đáp ứng các điều kiện dự kiến: 100% quản lý, thương nhân, người lao động tại chợ tiêm vaccine mũi 2; xét nghiệm âm tính trước khi quay lại làm việc; vệ sinh, khử khuẩn theo quy định; khai báo y tế hằng ngày; không đi làm nếu có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2; tổ chức quản lý tốt người đến chợ; kiểm soát mật độ người đi chợ; tổ chức vị trí mua - bán đảm bảo giãn cách… Chính quyền dự kiến sẽ hỗ trợ giảm giá cho thuê sạp, miễn thuế năm 2021, vay vốn cho thương nhân, hỗ trợ xét nghiệm nhanh và các gói an sinh khác. Tương tự, quận 7 cũng dự kiến kế hoạch mở hoạt động trở lại theo lộ trình đối với hoạt động kinh doanh của trung tâm thương mại và siêu thị, hộ kinh doanh mới đăng ký thành lập, DN, DN mới đăng ký thành lập… Tất cả đều phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch khi bắt đầu hoạt động trở lại và trong suốt thời gian sau đó. Chính quyền sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ để người dân, DN có điều kiện hoạt động trong bối cảnh vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng chống dịch.