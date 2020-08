Nóng: Trung Quốc thông báo xả lũ trên sông Hồng

Sở Ngoại vụ Lào Cai vừa nhận được thư của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thông báo về việc phía Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.



Thủy điện Lai Châu xả lũ. Ảnh: CTV

Theo đó, phía Trung Quốc cho biết gần đây do ảnh hưởng của bão, khu vực lưu vực sông Hồng xảy ra mưa lớn, mực nước sông dâng cao. Do đó, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn (Trung Quốc) dự kiến xả lũ từ lúc 9 giờ đến 17 giờ ngày 20-8, khi đó mực nước sông Hồng sẽ dâng cao hơn.



Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Lào Cai, Trung Quốc gửi thư thông báo vào sáng nay 20-8. Sau khi nhận được thư thông báo, Sở Ngoại vụ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan thông báo về sự việc này.

Trong những ngày vừa qua, các tỉnh phía Bắc có mưa to gây lũ ở sông Thao và ngập lụt ở tỉnh Yên Bái. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lúc 7 giờ sáng nay là 32,5 m, vượt báo động 3 là 0,5 m.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ nay đến 22-8, các tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa lên tới 100-120 mm. Nay phía Trung Quốc thông báo xả lũ hồ chứa Mã Đồ Sơn trên lưu vực sông Hồng, nhiều lo ngại sẽ ảnh hưởng đến mực nước sông Hồng, đặc biệt là lũ cao trên sông Thao.

Trao đổi với PLO, ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết: Sau khi nhận được văn bản từ Sở Ngoại vụ, Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai của tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các huyện và địa bàn bị ảnh hưởng dọc theo sông Hồng để chủ động các biện pháp phòng chống.

"Có cái khó là chúng ta không biết được khoảng cách từ tỉnh Lào Cai đến nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn và cũng chưa có thông tin về lưu lượng xả của nhà máy đó là bao nhiêu để xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp" - ông Việt cho biết.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, mực nước sông Hồng có lúc xấp xỉ lên trên báo động 2. Đến hôm nay, lưu lượng nước trên sông đã giảm, trời đã hửng nắng. Qua mấy ngày mưa vừa qua, đất ngấm no nước, khi nắng lên sẽ dẫn đến biến dạng đất, rất dễ gây ra sạt lở.

"Phía Trung Quốc xả lũ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mực nước sông Hồng nhưng ảnh hưởng như thế nào thì khó đánh giá được ngay vì không nắm được lưu lượng xả lũ của họ" - ông Việt nói.

Trước tình hình trên, ngay trong sáng 20-8, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) đã ban hành công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội, đề nghị chủ động các công tác ứng phó với mưa lũ.

Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ để thông báo và hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh.

Các tỉnh tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định. Hiện trên tuyến đê sông Thao (Phú Thọ) đã xuất hiện một số sự cố, các địa phương cần kiểm tra, rà soát các trọng điểm đê xung yếu.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, các hoạt động kinh tế - xã hội ở ven sông, bãi sông và các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.