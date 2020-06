Phó giám đốc Công an Gia Lai làm giám đốc Công an Phú Yên

Sáng 29-6, Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Công an tỉnh Phú Yên.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Phan Thanh Tám, tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên. Ảnh: PHAN DUY/congan.phuyen.gov.vn

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác, giữ chức giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thay Thiếu tướng Phan Văn Thanh nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đại tá Phan Thanh Tám năm nay 53 tuổi, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân.



Bộ Công an cũng công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh.