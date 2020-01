Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ‘vi hành’ chợ cuối năm

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý, chiều 24-1 (30 tết), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Cùng đi với Phó Thủ tướng có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Thành kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, người cha già kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã báo cáo lên anh linh Bác một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua.

Cũng dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tặng quà và gửi lời chúc tết tới cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu di tích quốc gia Kim Liên.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Cục Quản lý thị trường Nghệ An thị sát, khảo sát nắm tình hình thị trường tết Nguyên đán 2020 tại chợ Vinh.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Cục Quản lý thị trường Nghệ An, đã trực tiếp khảo sát, nắm tình hình thị trường, chợ tết Nguyên đán Canh Tý tại chợ Vinh và siêu thị Big C Vinh.

Theo Ban quản lý chợ Vinh, toàn chợ Vinh hiện có trên 3.200 hộ kinh doanh hàng hóa các loại. Từ 7 giờ sáng 30 tết, lực lượng chức năng đã phối hợp với bà con tiểu thương kiểm đếm, bắt đầu thu dọn hàng hóa; kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy để bàn giao lại cho lực lượng bảo vệ. Đến mùng 6 tết Nguyên đán Canh Tý, chợ Vinh sẽ chính thức mở lại.

Phó Thủ tướng đã trực tiếp đến một số quầy hàng của tiểu thương trao đổi, thăm hỏi tình hình kinh doanh, buôn bán, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả tiền mua muối tại chợ Vinh.

Phó Thủ tướng biểu dương các ngành liên quan của Nghệ An đã kiểm soát tốt tình hình dịch tả heo châu Phi, chuẩn bị đầy đủ thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng thịt heo cho thị trường tết.

Phó Thủ tướng cũng ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn của các hộ tiểu thương bị ảnh hưởng do đợt ngập lụt năm 2019, ông đã mua một số hàng hóa động viên bà con đồng thời chúc các hộ tiểu thương chợ Vinh một năm buôn bán thuận lợi.

Đặc biệt, quan tâm đến giá cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường tết, nhất là mặt hàng thịt heo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao đổi, tìm hiểu về tình hình giá cả. Theo các tiểu thương đến thời điểm này giá mặt hàng thịt heo đã giảm.