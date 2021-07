Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức đã xử lý 47 trường hợp không đeo khẩu trang, 7 cơ sở vi phạm phòng chống dịch với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Theo đại diện UBND phường An Khánh, từ đầu tháng 5 khi dịch bùng phát lại đến nay, tổ công tác của UBND phường đã thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của người dân.



Lực lượng chức năng phường An Khánh xử lý các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TSl

Qua đó, UBND phường đã nhắc nhở 41 trường hợp vi phạm, xử lý 47 trường hợp không đeo khẩu trang và 7 cơ sở vi phạm về việc cấm buôn bán tại chỗ. Tổng số tiền mà lực lượng UBND phường ra quyết định xử phạt với các vi phạm trên là gần 100 triệu đồng.

Ngoài ra, trong ngày 10-7, lực lượng chức năng phường An Khánh cũng đã xử lý ba trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 6 triệu đồng.

Về công tác tuyên truyền, hàng ngày UBND phường còn tổ chức nhắn tin đến người dân qua các group zalo tổ, khu phố những thông tin về phòng chống dịch và các địa điểm mua hàng.