Quảng Nam: Mưa lớn, thuỷ điện xả lũ, nhiều nơi bị ngập

Ngày 11-11, thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh tăng cường, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to.



Cầu An Hội qua Sông Hoài (TP Hội An) ngập sâu.

Cụ thể, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 10 đến 7 giờ ngày 11-11 tại các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 70-180 mm. Vài trạm tại các huyện ghi nhận lượng mưa lớn như Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 198 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 219 mm, Trà My (huyện Bắc Trà My) 246 mm.

Dự báo, trong ngày 11 đến 12-11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 – 250 mm, có nơi trên 300 mm. Cấp độ rủ ro thiên tai: cấp 2.

Đài Khí thượng thuỷ văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo lũ quét xảy ra tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối ở các huyện Nam Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên phước.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, TP Hội An, thị xã Điện Bàn và TP Tam Kỳ (đặc biệt là một số xã, phường ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ).



Đường Bạch Đằng, TP Hội An là một trong những khu vực liên tục bị ngập trong nhiều ngày qua

Lúc 13 giờ cùng ngày (11-11), mực nước tại Hội An là 1,8 m, một số tuyến đường ven phố cổ bị ngập, có nơi ngập sâu gần 1 m. Tại huyện Đại Lộc, một số tuyến đường, vùng trũng thấp cũng bị ngập, giao thông chia cắt.

Thông tin cập nhật lúc 14 giờ, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện ở mức cao, thuỷ điện A Vương là 1.055 m3/s, Đak Mi 4 là 1.405 m3/s, Sông Bung 4 là 1.665 m3/s.

Các thuỷ điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 đang xả tràn về sông Vu Gia với lưu lượng 1.320 m3/s. Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ về sông Thu Bồn với lưu lượng 2.219 m3/s.