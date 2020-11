Sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư ở Phú Yên

Tối 30-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết hơn 230 hộ với hơn 700 người ở hai thôn Làng Đồng, Phú Hải của xã Phú Mỡ đang bị cô lập do các đường vào hai địa phương này bị sạt lở nặng, các phương tiện không thể lưu thông.



Sạt lở, gây ách tắc giao thông tỉnh lộ 647 đoạn qua xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Ảnh: NGUYÊN LINH

Ngoài ra, mưa lớn làm tỉnh lộ 647 đoạn qua xã Phú Mỡ bị sạt lở nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông. Có vị trí, gần 1.500 m3 đất đá từ trên núi tràn xuống mặt đường.

UBND huyện Đồng Xuân đã huy động lực lượng để giải phóng mặt đường nhưng do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, trời còn mưa nên chưa thể thông đường.



Một số vùng ở huyện Tuy An bị ngập lũ. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Theo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, hồ chứa nước Phú Xuân tại huyện Đồng Xuân đã xả lũ với lưu lượng 104 m3/giây, hồ Đồng Tròn tại huyện Tuy An đang xả lũ với lưu lượng 56 m3/giây.

Nguồn nước từ hai hồ thủy lợi này xả lũ cùng với nước trên sông Kỳ Lộ dâng cao đã làm ngập lụt, gây chia cắt nhiều khu dân cư ven sông. Tỉnh lộ 645 từ Tuy An đi huyện Đồng Xuân bị ngập, chia cắt tại cầu Cây Cam.



Đường từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân bị ách tắc do ngập lũ. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho hay cầu Cây Cam bị ngập nước đã chia cắt các xã An Nghiệp, An Định. Một số tuyến giao thông trọng yếu tại xã An Lĩnh bị sạt lở nặng, không thể lưu thông.



Sạt lở gây tắc đường ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến chiều 30-11, hồ thủy điện Sông Hinh đã tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du Phú Yên lên 1.754 m3/giây.

Cùng thời điểm, thủy điện Sông Ba Hạ cũng tăng lưu lượng xả lũ lên 1.000 m3/giây và dự kiến sẽ tăng lên 1.500 m3/giây vào đêm 30-11.



Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã yêu cầu chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Đồng thời, kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, sẵn sàng phương án sơ tán người đến nơi an toàn.

Ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, thông tin lũ lên nhanh đã gây ngập nhiều căn nhà, một số khu dân cư, chia cắt một số tuyến giao thông trọng yếu ở địa phương này.