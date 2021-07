Cần nâng cao vai trò của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo Đời sống tín ngưỡng của người dân, đặc biệt trong mùa dịch, sẽ rất quan trọng. Nhiều tín đồ tôn giáo không thể đi chùa, nhà thờ… do giãn cách. Điều đó phần nào khiến họ càng bất an. Vì vậy, cần kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, chức sắc tôn giáo cùng trấn an, tuyên truyền đến người dân. Với sự trợ giúp của công nghệ, các tín đồ có thể được tư vấn, cho lời khuyên hoặc tham gia các hoạt động tín ngưỡng từ xa. Điều đó giúp các tín đồ cảm thấy được chia sẻ; sống có trách nhiệm, ý thức hơn; lạc quan và lan tỏa sự đùm bọc, yêu thương trước những khó khăn. Việc các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động giúp đỡ xã hội là điều rất khuyến khích, miễn không trái quy định phòng dịch và luật pháp.