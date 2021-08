Đối với Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đơn vị này chỉ đạo, tăng cường lực lượng thực hiện việc bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, an dân; không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chống phá, khiêu khích; ngăn chặn, xử lý ngay các hành vi vi phạm như làm giả thuốc, vật tư y tế, vaccine…