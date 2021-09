Thưa quý bạn đọc!

Hôm nay là ngày báo Pháp Luật TP.HCM tròn 31 tuổi (17-9-1990 - 17-9-2021)

Sinh nhật năm nay đến trong khi TP.HCM và cả nước đang chung tay gắng sức vượt qua đại dịch COVID-19. Chúng ta đã có những tổn thất lớn do dịch bệnh nhưng cũng đã cùng thấy sự nỗ lực, đoàn kết của chính quyền và người dân; sự hy sinh, cống hiến của các y bác sĩ; sự chia sẻ của mỗi người dân trong đại dịch. Dịch bệnh nhất định sẽ được kiểm soát tốt và đẩy lùi để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; cả nước sẽ được an toàn trong trạng thái bình thường mới một ngày không xa.

Trong 31 năm qua, Pháp Luật TP.HCM chỉ có mục tiêu lớn nhất là phục vụ bạn đọc, vì sự phát triển của TP và đất nước. Nguyên tắc “mỗi dòng, mỗi chữ đều vì người đọc” được nhiều thế hệ làm báo Pháp Luật TP.HCM gìn giữ.

Báo đã đồng hành cùng chính quyền và người dân trong tuyên truyền phổ biến pháp luật và các chủ trương, chính sách; đấu tranh để mỗi công dân và tổ chức sống và làm đúng pháp luật; bảo vệ lẽ công bằng và những người yếm thế; phản biện, góp ý để hoàn thiện các quy định của pháp luật...

Dẫu vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng chúng tôi cố gắng để luôn xứng đáng là người đồng hành tin cậy của độc giả. Để ngày càng tiếp cận nhiều hơn, gần hơn, hấp dẫn hơn với các tầng lớp người đọc, người xem, báo đã đầu tư cho xu thế “đa phương tiện, đa nền tảng”, tích hợp nhiều loại hình báo chí trên các nền tảng, thiết bị khác nhau. Báo phát triển mạnh mẽ các loại hình sản phẩm trên mạng xã hội, đồng thời giữ vững và phát huy chất lượng của báo in, báo điện tử Pháp Luật TP.HCM mỗi ngày.

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành, tòa soạn đã hai lần bị phong tỏa do có một số phóng viên, nhân viên bị F0 nhưng dòng thông tin của Pháp Luật TP.HCM chưa một phút gián đoạn hay giảm chất lượng. Phóng viên của báo luôn có mặt bên cạnh chính quyền, y bác sĩ, người dân, vào những khu vực nóng nhất để đưa tin và hỗ trợ. Cả đội ngũ luôn cùng tâm niệm vượt khó để phục vụ bạn đọc.

Sinh nhật năm nay cũng vào dịp Pháp Luật TP.HCM chuyển đổi cơ quan chủ quản sau 30 năm trực thuộc Sở Tư pháp để trở thành cơ quan báo chí thuộc UBND TP.HCM, là tờ báo duy nhất của chính quyền TP cùng với các cơ quan đài và tạp chí khác. Ở vị thế mới này, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn, phạm vi phục vụ sẽ rộng hơn. Nhưng thách thức ấy đồng thời cũng là vinh dự, là cơ hội để đội ngũ Pháp Luật TP.HCM tự đòi hỏi, rèn giũa mình và cống hiến nhiều hơn.

Thêm một tuổi là dịp nhìn mình, thêm yêu quý và gìn giữ niềm tin mà bạn đọc và các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, đối tác và đồng nghiệp dành cho đội ngũ.

Xin được cám ơn tất cả về tình cảm quý báu đó. Xin cám ơn sự kỳ vọng, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ mà quý vị đã dành cho báo và những người làm báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước thềm tuổi mới, Pháp Luật TP.HCM xin hứa sẽ ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp hơn, phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.