Thứ trưởng Công an: Từng chiến sĩ phải giữ mình, liêm chính...

Ngày 18-8, Đảng bộ Cục An ninh kinh tế (ANKT) Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.



Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: BCA

Báo cáo cho thấy trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục ANKT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, chính sách quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANKT trên nhiều lĩnh vực và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đảng bộ Cục ANKT cũng bám sát các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; chủ động nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ; tiếp tục thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đảm bảo ANKT đối với Công an các địa phương…

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Cục ANKT đạt được.

Nhiệm kỳ tới, Cục ANKT cần ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh quốc gia, các thách thức về an ninh truyền thống, phi truyền thống, giữ vững thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống. Trước mắt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo ANKT trong điều kiện dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp hơn...

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý lực lượng ANKT phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh.

“Từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ phải luôn đề cao cảnh giác, nhất là cảnh giác với chính bản thân mình; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, liêm chính, tâm huyết để không bị sa ngã. Tuyệt đối không lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm tổn hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và danh dự, uy tín của đơn vị và của lực lượng CAND” - Thứ trưởng nói.