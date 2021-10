Sáng 2-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.

Phiên họp được trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố và 705 huyện, thị xã, thành phố trong cả nước, trong đó có nội dung quan trọng bàn các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và từng bước mở cửa trở lại, đưa cuộc sống về điều kiện bình thường mới.

Không có phương án hoàn hảo, chọn phương án tối ưu

Chính phủ đã dành phần đầu phiên họp để thảo luận, lắng nghe các ý kiến địa phương góp ý vào dự thảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch COVID-19.



Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ vừa qua, chúng ta đã thực hiện việc giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội ở 23 tỉnh, thành phố và đạt kết quả nhất định bước đầu.

Ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất cần có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời, gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lấy ý kiến tới tận cấp huyện, cấp xã.

Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các cơ quan liên quan, lắng nghe, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học… về dự thảo.

Thủ tướng cho hay bên cạnh các ý kiến đồng thuận, cũng có các ý kiến khác nhau về dự thảo hướng dẫn nên Chính phủ tiếp tục dành thời gian của phiên họp để lấy thêm ý kiến các địa phương.

“Đây là vấn đề khó. Như tôi đã nói nhiều lần, càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhau, để chúng ta có đầy đủ thông tin, đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng hướng dẫn”- Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh việc xây dựng dự thảo được tiến hành thận trọng, với mục tiêu làm sao phù hợp nhất có thể trong điều kiện hiện nay. Đây là hướng dẫn tạm thời vì việc chống dịch chưa có tiền lệ, diễn biến nhanh, phức tạp, liên quan tới tất cả công dân, liên quan tới mọi lĩnh vực như an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Do vậy cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dần.

“Không có phương án hoàn hảo, chúng ta chọn phương án tối ưu, đặc biệt không để ách tắc giao thông, ách tắc các chuỗi cung ứng mà chúng ta phải duy trì”- Thủ tướng nói.

Người dân thực sự muốn về quê, các địa phương phối hợp đưa đón…

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sau khi TP.HCM và một số tỉnh phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, có hiện tượng nhiều người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai di chuyển tự phát về quê.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh có đông người dân, lao động ngoại tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân ở lại để được tiêm vaccine đầy đủ; tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu người dân thực sự có mong muốn về quê vì các lý do khác nhau thì các địa phương phối hợp tổ chức đón, đưa người dân về quê, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân.

Thủ tướng cho biết Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã và đang nỗ lực hết mình để nhập khẩu nhanh nhất, nhiều nhất vaccine để tiêm miễn phí cho nhân dân; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để chủ động vaccine trong nước.

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm bao phủ được hơn 90% người dân trên 18 tuổi tại tất cả các địa phương được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và có kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi...

Ngày 30-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với bốn địa phương là TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai nhằm tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên người dân không tự ý di chuyển về quê. Các địa phương phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất, kinh doanh.