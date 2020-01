Thủ tướng thông tin những điều vui khi 'xông đất' Đà Nẵng

Sáng 25-1 (Mùng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã "xông đất" Đà Nẵng với điểm đến là Công an TP nhằm chúc Tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "xông đất" Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông báo tình hình tội phạm tại TP năm 2019 giảm 8%. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Theo ông Viên, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Điều này góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2019, Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc.

Ông Viên cho hay, trong năm 2020, các lực lượng vũ trang TP hứa đảm bảo tuần tra kiểm soát các địa bàn, hỗ trợ ngư dân trên biển, đẩy lùi tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Công an TP sẽ nỗ lực trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động băng nhóm, tín dụng đen, đòi nợ thuê, bảo kê, ma túy…



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho hay năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện.

“Có thể nói, chưa bao giờ đất nước ta có sự phát triển mạnh mẽ như thế. Kinh tế tăng trưởng cao, lạm phát thấp, chỉ bằng 1/2 tăng trưởng GDP. Tiềm lực kinh tế nước ta được tăng cường đáng kể. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục nâng lên. Người dân hăng hái tin tưởng sự lãnh đạo của nhà nước, bỏ vốn làm ăn, yên tâm cống hiến cho đất nước”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng dẫn ví dụ, kết thúc năm 2015, nước ta dự trữ trên 20 tỉ USD. Đến cuối năm 2019, nước ta có trên 80 tỉ USD. Những ngày đầu năm 2020, Việt Nam đã mua thêm được trên 4 tỉ USD.

“Nợ công lúc trước kịch trần mức Quốc hội cho phép là 64,8%, nay chỉ còn 54%. Các mặt xã hội đạt được kết quả đáng mừng, xóa đói giảm nghèo rất nhanh. Nông thôn mới được xây dựng mạnh mẽ, vượt trước hai năm kế hoạch”, Thủ tướng nói.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Thủ tướng nhấn mạnh thắng lợi của năm 2019 là một thắng lợi toàn diện, sâu sắc, nhiều mặt. Trong đó có sự đóng góp của lực lượng vũ trang, đóng góp trực tiếp của của trung tâm miền Trung là TP Đà Nẵng.

Năm 2019, lần đầu tiên cả 63 tỉnh thành trong cả nước đều vượt thu ngân sách rất lớn. Tại Đà Nẵng, nhiều cơ sở vật chất được xây dựng, những định hướng lớn đã được chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị cho kế hoạch 2021-2025.

Theo Thủ tướng, đất nước đang chuyển mình rất mạnh mẽ. Năm 2020 là năm Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nhiều sự kiện quan trọng trong năm sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Hàng ngàn khách nước ngoài sẽ tham dự các hội nghị quốc tế tại Đà Nẵng.

Nhắc đến biển Đông, Thủ tướng cho rằng tình hình bao giờ cũng phức tạp. Tình hình biển Đông liên quan nội địa rất lớn về an ninh trật tự, an toàn xã hôi.

“Đặc biệt là biển Đông chưa dậy sóng nhưng trong bờ đã bắt đầu dậy sóng. Năm 2014 diễn ra nhiều cuộc tuần hành phức tạp trong nhân dân do nhận thức khác nhau. Những sự kiện ấy cùng với diễn biến, chuyển hóa của mạng xã hội, các thế lực thù địch, đặc biệt là cơ hội chính trị của một số phần tử thoái hóa biến chất làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự của TP”, Thủ tướng nói và cho hay nhiệm vụ của lực lượng vũ trang rất nặng nề.

Từ đó, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng xác định tâm thế, vị thế, từ đó có phương án thực hiện tốt các nhiệm vụ nặng nề được đảng, nhà nước giao cho.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, chúc Tết tại Quận ủy Hải Châu và UBND phường Thuận Phước. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân dân địa phương và cầu chúc cho một năm mới Canh Tý nhiều thắng lợi.