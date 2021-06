Sáng 26-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự phía TP.HCM có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP, cùng nhiều lãnh đạo khác.



Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo trung ương và TP.HCM đi kiểm tra ở Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM sáng nay. Ảnh: CTV

Đúng 8 giờ 30, ông Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra khu cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tăng test nhanh cho TP.HCM

Sau khi nghe báo cáo từ lãnh đạo TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng cần phải đảm bảo an toàn và phòng tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, tránh trường hợp như Bắc Giang.

Ông yêu cầu TP.HCM phải sắp xếp các khu cách ly sao cho tối đa mỗi phòng 2 người, tốt nhất là 1 người, và đặc biệt phải có nhà vệ sinh riêng.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần phải tăng cường lực lượng công an bảo vệ không để người cách ly trốn ra ngoài hoặc có sự giao lưu giữa những người cách ly với nhau. Thậm chí nếu cần thì tăng cường lực lượng quân đội cho các khu cách ly tập trung.

Về công tác đảm bảo an toàn cho khu cách ly, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an chi viện lực lượng cho TP.HCM để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh khu vực này.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng TP.HCM không nhất thiết phải đặt nặng việc xét nghiệm RT-PCR mà cần dùng test nhanh.



“Thực hiện test nhanh 3-5 ngày/lần và đến ngày thứ 14 mới làm xét nghiệm PCR để khẳng định. Không nhất thiết phải quá mất công sức vào PCR”, ông Long nói.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cách ly rồi nhưng test nhanh rất quan trọng. "Anh Long (Bộ trưởng Y tế) hôm kia đã đến thăm khu sản xuất test nhanh của Việt Nam rồi, của Việt Nam sản xuất mà chất lượng thì tương đương nhập khẩu, giá thành chỉ bằng 1/3 thôi", Thủ tướng nói.

"Đề nghị anh Long động viên nhà máy sản xuất thật nhanh. Mỗi ngày sản xuất khoảng 10.000 thì nâng lên 120.000, rồi nâng lên 150.000 test nhanh. Như vậy, một tháng sản xuất được khoảng 4,5 triệu”, Thủ tướng nói tiếp và yêu cầu Bộ trưởng Y tế ngay lập tức đề nghị hàng không Việt Nam vận chuyển ngay test nhanh từ Hà Nội vào TP.HCM.

“Làm việc này ngay bây giờ. Có bao nhiêu chuyển cho TP bấy nhiêu”, Thủ tướng nói.



Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng với việc phải lấy mẫu trên diện rộng, nếu không có test nhanh sẽ là áp lực lớn với TP. Do vậy, với chỉ đạo của Thủ tướng, ông Nên cho rằng TP sẽ có thêm giải pháp để chặn dịch.

Tháng 9-2021, xem xét cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo trung ương và TP.HCM đã đến kiểm tra là cơ sở nghiên cứu vaccine thuộc Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen nằm trong Khu công nghệ cao TP.HCM (TP Thủ Đức).

Nanocovax là vaccine COVID-19 do Công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển. Theo thông tin từ Nanogen, Nanocovax là một trong 15 vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Bộ Y tế xây dựng thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 thành hai giai đoạn nhỏ, gồm pha 3a thử nghiệm trên 1.000 người và giai đoạn 3b trên 12.000 tình nguyện viên.

Dự kiến sau khi kết thúc giai đoạn 3a vào khoảng tháng 9-2021, Hội đồng Đạo đức có đánh giá ban đầu để xem xét cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax.

Ngày 15-6 vừa qua, Nanogen đã có kiến nghị gửi Thủ tướng mong muốn sớm cấp phép khẩn cấp có điều kiện cho vaccine Nanocovax tương tự các vaccine của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ.

Thủ tướng vào làm việc với TP.HCM trong bối cảnh làn sóng dịch thứ 4 đã xuất hiện hơn một tháng. Dù thành phố liên tục nâng các biện pháp giãn cách nhưng số ca nhiễm vẫn tăng. Ngày 26/6, TP.HCM ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với 667 ca, hầu hết ở trong khu cách ly, phong tỏa.

Từ ngày 27-4 đến 18g giờ ngày 24-6, TP.HCM có 2.234 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố.