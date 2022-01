UBND TP Thủ Đức vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn.

Theo đó, TP Thủ Đức sẽ có năm điểm tổ chức chợ hoa Tết và thời gian tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 22-1-2022 đến 12 giờ ngày 31-1-2022 (nhằm ngày 20 đến ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu).

Năm điểm tổ chức chợ hoa Tết gồm:

1. Chợ hoa xuân TP Thủ Đức - Khu vực trước cổng Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức (khu vực 2), đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú.

2. Chợ hoa xuân - Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức (khu vực 3), 281 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu.

3. Chợ hoa xuân - Khu vực phía trước chung cư An Phúc - An Lộc, đường Vũ Tông Phan, Nguyễn Hoàng, phường An Phú.

4. Chợ hoa xuân - Nhà Văn hóa Lao động TP Thủ Đức, số 245 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây.

5. Chợ hoa xuân phường Hiệp Bình Chánh, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, đoạn từ ngã tư Bình Triệu đến Mũi Tàu vòng xoay chùa Ưu Đàm.

Chợ hoa xuân là nét đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam, là nơi để người dân thả tâm hồn mua sắm cây cảnh về chưng Tết với hy vọng một mùa xuân đầm ấp, hạnh phúc và cùng nhau chào đón năm mới an khang, thịnh vượng. Đồng thời, chợ hoa xuân cũng là nơi để các nhà vườn, nghệ nhân, doanh nhân giao lưu, tiêu thụ sản phẩm nhân dịp Tết Nguyên Đán.