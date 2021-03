TP.HCM có 4 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Chiều 9-3, Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức phiên họp thứ IV.

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP.HCM.



Ông Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: LÊ THOA

Báo cáo tiến độ của công tác bầu cử, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng Tiểu ban Hành chính – Tổng hợp, cho biết, Uỷ ban Bầu cử TP đã thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó, đảm bảo công tác tiếp nhận biên bản và hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử.

Ông Phong cho biết tính đến ngày 8-3, Uỷ ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận bốn hồ sơ tự ứng cử ĐBQH khoá XV, hai hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Cũng theo ông Phong, từ ngày 1-3 đến ngày 7-3, đã có 19 có quan, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 21 người ứng cử ĐBQH khoá XV và 60 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 64 người ứng cử đại biểu HĐND TP khoá X.

Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử, TP đã triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn việc biểu tình, đình công, lãn công. Không để xảy ra các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự trong quá trình bầu cử.

Tại phiên họp, Uỷ ban bầu cử TP Thủ Đức và năm huyện: Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi đã báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương. Các địa phương này đều cho biết hiện chưa có người tự ứng cử.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ TP, nhấn mạnh: “Càng gần ngày bầu cử thì càng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đưa thông tin đến mọi người dân để người dân thấu hiểu, thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong bầu cử”.

Ông Hải cũng nhìn nhận, thông qua tuyên truyền, các thế lực thù địch sẽ không có cơ hội chống phá, người dân cũng sẽ chủ động hỗ trợ lực lượng công an trong đảm bảo an ninh.

Phó Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Hồ Hải đề nghị tạo điều kiện thống nhất cho cá nhân và các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; làm sao để có không khí dân chủ, khách quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, không phân biệt giới thiệu, đề cử hay tự ứng cử.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị các địa phương chủ động nắm tình hình; chủ động báo cáo mà không cần đợi đến giao ban. Ngoài ra, Uỷ ban Bầu cử TP cũng đã thành lập các tổ kiểm tra, bắt đầu thực hiện từ ngày mai (10-3). Ông Hải đề nghị các tổ trưởng chủ động phối hợp với địa phương để thực hiện.

Lưu ý hồ sơ người tự ứng cử Đối với những người tự ứng cử, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lưu ý người tự ứng cử đang công tác trong tổ chức thì phải lấy ý kiến cử tri nơi cá nhân đang sinh hoạt; nếu vị đó là đảng viên thì lấy ý kiến của chi bộ và có văn bản đồng ý chi bộ. Từ đó, sau khi hiệp thương lần hai có đầy đủ danh sách sơ bộ thì giới thiệu những người ứng cử và tự ứng cử về lấy ý kiến ở nơi cư trú. Còn đối với người tự ứng cử thuộc công ty thì lấy ý kiến nơi người đó đang công tác; đến khi có danh sách sơ bộ lần hai thì lấy ý kiến nơi cư trú. Riêng trường hợp người tự ứng cử là người lao động tự do thì lấy ý kiến nơi cư trú.