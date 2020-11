TP.HCM: Đề nghị công nhận xã Thạnh An là xã đảo

Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 22, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về đề nghị công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo.



Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết. Ảnh: TÁ LÂM

HĐND TP.HCM giao UBND TP hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, rà soát các chính sách ưu đãi dành cho xã đảo để áp dụng kịp thời, có hiệu quả khi xã Thạnh An được công nhận là xã đảo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng người dân.

Trước đó, trình tờ trình về đề nghị công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, cho biết huyện Cần Giờ có sáu xã và một thị trấn. Riêng xã Thạnh An là một trong sáu xã có vị trí đặc thù là xã đảo nằm phía Đông Nam TP.HCM với diện tích đảo là 13.000 ha, trong đó cù lao Phú Lợi trên cửa biển Cần Giờ có diện tích khoảng 33 ha.

Tính đến tháng 12-2019, xã Thạch An có 1.131 hộ dân sinh sống với hơn 4.500 nhân khẩu, có lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo. Xã được phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại II, có hệ thống chính trị và các cơ sở hạ tầng về giao thông, điện nước, giáo dục, y tế… đáp ứng nhu cầu tối thiểu của đời sống dân cư.

Xã đạo Thạnh An có địa bàn trũng thấp, thường xuyên bị ngập do triều, mật độ dân cư cao, trên 5% dân cư có thu nhập thuộc diện hộ nghèo. Đây là nơi thường xuyên chịu nhiều thiệt hại do mưa bão, áp thấp nhiệt đới và triều cường, khó có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Liêm, từ đặc điểm vị trí, điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội, xã Thạnh An có thể xem là vùng đặc biệt khó khăn của TP.HCM.

Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của xã Thạnh An, huyện Cần Giờ phù hợp quy định về đối tượng, tiêu chí, điều kiện công nhận xã đảo theo Quyết định số 569 của Thủ tướng Chính phủ.