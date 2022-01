Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ngày 18-1 đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2022.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM sẽ khởi động nhiều dự án trọng điểm vào năm 2022. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Phan Văn Mãi, trong giai đoạn 2022-2025, TP.HCM sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó năm 2022 sẽ khép kín Vành đai 2, chuẩn bị pháp lý để khởi động xây dựng Vành đai 3 và cố gắng hoàn thành trong nhiệm kỳ này. Đồng thời, TP cũng chuẩn bị triển khai Vành đai 4 song song với Vành đai 3.

Sau đó, TP sẽ mở rộng các cửa ngõ để giảm ùn tắc, bổ sung việc này vào kế hoạch trung hạn, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái…

Ngoài ra TP cũng tổ chức lại giao thông công cộng, trong đó tập trung vào các tuyến Metro. Ông Mãi cho biết năm nay TP phấn đấu hoàn thành cơ bản tuyến Metro số 1, để đầu năm 2023 sẽ chạy thử và thương mại; kế đến là khởi công Metro số 2 và một số tuyến khác. TP cũng sẽ tổ chức lại các tuyến bus theo hình thức có sự đầu tư, tham gia của xã hội để chia sẻ với ngân sách của TP; tuyến đường trên cao, bãi đậu xe…

Ông Mãi còn đặt vấn đề sẽ tập trung hoàn thiện, phát huy Trung tâm điều hành giao thông thông minh. Trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ông lưu ý ngành giao thông cần tham gia vào trong quá trình cập nhật quy hoạch chung của TP. Từ đó, việc bố trí cụm công nghiệp, khu dân cư sẽ đảm bảo giao thông đi kèm phục vụ TP.



TP.HCM sẽ hoàn thiện dự án Metro 1 trong năm 2022. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị quận, huyện, TP Thủ Đức xác định các điểm đen giao thông.

“Bây giờ còn rất nhiều chỗ mà chiều chiều thấy vỉa hè là nơi kê bàn, lòng đường là nơi dựng xe cho những quán xá; rồi chợ tự phát, hoạt động kinh tế khác trên vải hè. Không phải chúng ta dẹp sạch mà cần xác định chỗ nào có thể tiến hành hoạt động đó, tổ chức khoa học, đảm bảo hoạt động kinh tế cần thiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông” – ông Mãi nhấn mạnh và yêu cầu chủ tịch các địa phương quan tâm.

Không để người dân thiếu xe về quê ăn Tết Hiện nay, hành khách đi về quê đón Tết bằng đường bộ ở các bến xe trên địa bàn TP.HCM khoảng 11.000 -12.000 người/ngày. Dự báo, từ ngày 27-1 trở đi sẽ là cao điểm với khoảng 60.000-70.000 hành khách/ngày. Đề nghị các lực lượng, đặc biệt là công an các quận, huyện, các bến xe, các đầu mối vận tải lớn cần quan tâm, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện mục tiêu không để người dân thiếu xe về quê ăn Tết theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực. Ông TRẦN QUANG LÂM, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM