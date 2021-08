Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, UBND TP đã phê duyệt gói hỗ trợ đợt 2 do Sở đề xuất trước đó để hỗ trợ cho ba đối tượng, gồm lao động tự do; hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn với kinh phí là 905 tỉ đồng.



Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân gặp khó khăn ở quận Tân Bình, hôm 3-8. Ảnh: NT



Theo đó, người lao động không có ký kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Tổng số lao động tự do trên địa bàn TP.HCM khoảng 344.000 người, tổng kinh phí hỗ trợ là 501 tỉ đồng.



Đối tượng thứ hai là hộ nghèo, hộ cận nghèo: Được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ, số lượng hộ cần hỗ trợ là 90.500 hộ, với tổng kinh phí 150 tỉ đồng.

Đối tượng thứ ba là lao động nghèo gặp khó khăn ở các khu nhà trọ, trong khu bị cách ly: Được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người, số lượng cần hỗ trợ là 170.000 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 254 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, việc hỗ trợ đợt này phải kịp thời, bởi người dân đang trong lúc khó khăn. Do đó, UBND TP đã chỉ đạo các địa phương triển khai cho các phường xã, ấp, khu phố… phải đến từng nhà trọ, nhà dân để trao triền hỗ trợ.

Việc trao tiền phải thực hiện trong ngày hôm nay đến hết ngày 10-8, không được chậm trễ.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM có đề xuất với UBND TP về hỗ trợ đợt 2 cho lao động tự do và hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động nghèo sống trong nhà trọ, xóm lao động nghèo, khu vực lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP.