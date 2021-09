Ngày 17-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, Ban này vừa có công văn khẩn số 3074 gửi Sở Y tế TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã về việc tiếp tục triển khai xét nghiệm tại các địa bàn dân cư đến ngày 30-9.



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Việc này nhằm duy trì kiểm soát nguồn lây, phát hiện triệt để các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh, thực hiện lộ trình trở lại trạng trái bình thường mới của TP.

Theo đó, các quận, huyện, TP Thủ Đức và phường, xã tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm; lấy phường, xã là pháo đài chống dịch; trong đó công tác xét nghiệm đóng vai trò then chốt.

“Chủ tịch UBND phường, xã tiếp tục chịu trách nhiệm chủ trì, triển khai công tác xét nghiệm trên địa bàn phụ trách nhanh chóng, an toàn, đảm bảo mục tiêu đề ra” – Ban Chỉ đạo nêu rõ.

Về cách thức lấy mẫu, các địa phương phải triển khai thần tốc lấy mẫu xét nghiệm, để bóc tách ngay nguồn lây và điều trị kịp thời.

Trong đó, tại các vùng cam, vùng đỏ: lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn 3 lần/7 ngày theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh mẫu gộp (2-3 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong một hộ gia đình/mẫu gộp), giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh.

Còn tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh: xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, gộp 10 cho vùng xanh, vùng cận xanh và gộp 5 cho vùng vàng. Đáng chú ý, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện ở đợt trước, ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine, người tiếp xúc với nhiều người khác.

Nếu hộ có từ năm nhân khẩu trở lên phải lấy hai mẫu đại diện hộ gia đình. Giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR mẫu đơn cho toàn bộ thành viên của các hộ gia đình trong mẫu gộp; tần suất lặp lại 5 - 7 ngày/lần.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương tổ chức nhiều đội lấy mẫu và khuyến khích người dân tự lấy mẫu. Đồng thời phải có sự tham gia của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố hoặc tổ nhân dân, ban điều hành khu phố, ấp.

Trong lấy mẫu, phải chia nhỏ điểm lấy mẫu phù hợp (lấy tại hộ gia đình, vị trí thuận lợi….). “Người lấy mẫu thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng công tác vệ sinh khử khuẩn. Đặc biệt lưu ý về quy trình thay đồ bảo hộ, thay găng hoặc sát khuẩn găng khi lấy mẫu” – Ban Chỉ đạo COVID-19 nói rõ.

Ngoài ra, đối với người dân tự lấy mẫu test nhanh, địa phương phải thu nhận đánh giá kết quả, tránh trường hợp chỉ thu khay kết quả dương, không thu khay kết quả âm.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo HCDC chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về hóa chất, sinh phẩm, vật tư liên quan để đảm bảo công tác xét nghiệm đạt tiến độ và mục tiêu. Từ đó, tổng hợp báo cáo kết quả xét nghiệm trên địa bàn TP vào ngày 29-9.

Nhiều vùng cam, đỏ cơ bản hoàn thành 3 đợt xét nghiệm Từ ngày 15-8 đến 15-9, các địa phương trên địa bàn TP.HCM đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra trong công tác xét nghiệm COVID-19. Tính đến hết ngày 13-9, các vùng cam, đỏ cơ bản hoàn thành ba đợt xét nghiệm và đang tiến hành đợt 4. Các vùng xanh, cận xanh, vàng cơ bản hoàn thành hai đợt xét nghiệm và đạt 77% đợt 3 (trong đó có một số địa phương hoàn thành ba đợt, đang tiến hành đợt 4). Tỉ lệ số ca dương tính giảm dần qua các đợt xét nghiệm.