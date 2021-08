Ngày 23-8, ngày đầu TP.HCM siết mạnh giãn cách xã hội với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”, nhiều người dân vẫn ra đường với giấy đi đường cũ trước đó được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp từ tháng 7-2021.



Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra việc ra đường của người dân tại Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị. Ảnh: LÊ THOA

Theo ghi nhận của PV tại chốt kiểm soát dịch ở Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM), lực lượng CSGT-TT, công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên... đã kiểm tra nghiêm khắc đối với mọi trường hợp người dân ra đường.

Theo đó vào khoảng 7-8 giờ sáng là giờ cao điểm của ngày đầu tuần nên lượng người đổ về các chốt khá cao. Rất nhiều người trình ra giấy đi đường theo mẫu cũ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp từ tháng 6, tháng 7 đến nay và năn nỉ được qua chốt.



Người đàn ông trình ra các giấy tờ cho lực lượng chức năng và mong được thông cảm, vì gấp gáp nên chưa in mẫu giấy đi đường mới. Ảnh: LÊ THOA

Có người không biết về mẫu giấy đi đường mới theo chỉ đạo của UBND TP, có người nói do cuối tuần nên chưa làm giấy mới được, có người thì bảo bây giờ lên đi xin giấy... Ai cũng chìa những tờ “giấy thông hành” mà bản thân đang có để xin được qua chốt.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp vẫn dùng giấy đi đường cũ thì CSGT nhắc nhở, hướng dẫn người dân quay đầu. Các trường hợp thuộc diện được lưu thông, đã có giấy đi đường mới nhưng chưa in được thì công an xem bản in trên điện thoại và chấp nhận cho qua.



Công an xem bản giấy đi đường qua điện thoại vì người dân chưa in được bản giấy. Ảnh: LÊ THOA

“Vào giờ 7-8 giờ sáng là cao điểm, có lúc tôi phải dùng loa để thông báo về mẫu giấy đi đường mới cho nhiều bà con cùng lắng nghe” – một CSGT nói.

Sau giờ cao điểm, lượng người qua chốt thưa thớt hẳn, một người đàn ông chở theo bình oxy đi về hướng quận Gò Vấp trình giấy đi đường mẫu mới trên điện thoại cho CSGT và nói: “Các anh thông cảm đi, gấp quá mà nên chưa lấy bản giấy được…”.



Công an hướng dẫn, tạo điều kiện cho trường hợp mẹ đưa em bé đi khám bệnh. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều người khác cũng mong lực lượng chức năng thông cảm. Vì là ngày đầu thực hiện nên các chốt kiểm soát chủ yếu nhắc nhở, cho người dân quay đầu xe và được sự đồng thuận cao.

Đến trưa cùng ngày, công an tại chốt đã yêu cầu anh TST (ngụ quận Gò Vấp), là nhân viên công ty công nghệ TP, quay đầu vì giấy đi đường của anh T. nghi ngờ dùng dấu mộc in chứ không phải dấu mộc đỏ. Công an giải thích để đề phòng các trường hợp giả mạo giấy đi đường, lực lượng chức năng kiểm tra rất kĩ các dấu mộc, chữ kí, chỉ chấp nhận dấu mộc đỏ, không chấp nhận dấu mộc in.

Cũng tại chốt, nhiều trường hợp đi khám bệnh, cấp cứu được lực lượng chức năng tạo điều kiện đi qua.

“Ngày đầu nên chúng tôi nhắc nhở nhiều, ngày mai sẽ xử phạt nghiêm” – một công an nói thêm.

Một số hình ảnh khác PV ghi nhận được:



Người dân trình giấy chứng nhận tiêm vaccine cho công an kiểm tra. Ảnh: LÊ THOA



Khu vực này có khá nhiều người lấy rác dân lập được lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: LÊ THOA



Lực lượng quân sự, dân quân tự vệ đã hỗ trợ kiểm soát. Ảnh: LÊ THOA