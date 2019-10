Trung tướng Trình Văn Thống bị kỷ luật cảnh cáo

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, tại phiên họp thứ 40, từ ngày 28 đến 30-10, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với Trung tướng Trình Văn Thống, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.



Lý do là trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, ông Thống đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Trước ông Thống, một số tướng lĩnh công an đã bị kỷ luật, thậm chí cách chức, xử lý hình sự, trong đó cấp cao nhất là trung tướng Bùi Văn Thành và thượng tướng Trần Việt Tân, đều là cựu thứ trưởng Bộ Công an.

Về hành vi làm lộ bí mật nhà nước còn có trung tướng Phan Hữu Tuấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và đại tá Nguyễn Hữu Bách bị xử lý hình sự…

Cũng tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật với nhiều lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.



Toàn cảnh kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW.vn



Trung tướng Trình Văn Thống.

Theo đó, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore.

Ông Trần Văn Thịnh (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc) bị cảnh cáo; ông Trần Minh Hải (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy) và ông Nguyễn Thanh Sơn (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Petrolimex) bị khiển trách.

Riêng ông Bùi Ngọc Bảo (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Petrolimex), UBKT Trung ương thấy cần xử lý kỷ luật với hình thức nặng hơn nên đề nghị Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Vi phạm ở Petrolimex là rất nghiêm trọng, liên quan đến trách nhiệm của cả tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015. Vì vậy, UBKT chuyển hồ sơ, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương thi hành kỷ luật.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Hòa Bình, Kon Tum, Kiên Giang, Hậu Giang và yêu cầu rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục. UBKT Trung ương quyết định xem xét lại việc thi hành kỷ luật một số trường hợp tại các tỉnh Hòa Bình, Kon Tum chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm theo quy định.