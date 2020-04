Tự gây thương tích, giả bị cướp để không trả tiền nợ

Ngày 16-4, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa xác minh, làm rõ vụ người đàn ông dựng hiện trường giả bị cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, không có đủ 24 triệu đồng trả cho cha vợ nên Trương Văn Dủ (32 tuổi, ngụ xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nảy sinh ý định tạo hiện trường giả mình bị cướp tài sản.



Trương Văn Dủ tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Sáng 14-4, Dủ chở vợ đến chợ An Long (thuộc xã An Long, huyện Tam Nông) để mua đồ. Sau đó, Dủ nói dối với vợ là đi lại trụ ATM rút tiền để trả lại cho cha vợ. Lát sau Dủ quay lại nói chỉ rút được 4 triệu đồng do ATM hết tiền và tiếp tục chở vợ vào chợ ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông để rút tiền.

Tại đây, Dủ tiếp tục nói dối là đi rút tiền nhưng thực chất Dủ chạy xe đến đoạn đường vắng gần Trung tâm Y tế huyện Tam Nông rồi dùng dao tự đâm vào đùi gây thương tích. Sau đó, Dủ điện thoại cho vợ nói là mình bị cướp.

Qua điều tra, xác minh Dủ thừa nhận đã tạo hiện trường giả mình bị cướp để khỏi phải trả tiền cho cha vợ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tam Nông tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.