Vụ đuổi dân khỏi nhà ở Phú Quốc: Không khởi tố vụ án

Chiều 18-6, ông Trần Văn Sáng, ngụ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay vừa nhận được thông báo từ Công an huyện Phú Quốc về việc không khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở công dân.



Đến nay gia đình ông Trần Văn Sáng vẫn che lều ở ngay trước cửa nhà bị đuổi. Ảnh Trần Vũ.

Theo ông Sáng, ngày 9-6-2019 Công an huyện Phú Quốc ra Quyết định không khởi tố vụ án, sau hai tháng kể từ ngày ông tố giác tội phạm.

Thông báo của Công an huyện Phú Quốc nêu: Theo đơn tố giác tội phạm, chiều 8-4, ông Bùi Quang Công ngụ huyện Phú Quốc cùng ông Bùi Minh Tuấn, hộ khẩu Hà Nội cùng 5 thanh niên là nhân viên của Công ty Bảo Quân đến nhà ông Sáng.

Họ cùng nhau khiêng đồ đạc của ông Sáng ra khỏi căn nhà mà ông đang thuê. Ngày 14-4, ông làm đơn tố giác tội phạm hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác đối với nhóm người này. Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Quốc đã xác minh và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Như chúng tôi đã thông tin, gia đình ông Sáng bị nhóm người trên đuổi ra khỏi nhà khi đang ở thuê kinh doanh nơi đây từ hơn 2 năm qua. Lý lẽ của nhóm này là vì chủ đất thuê xây nhà xong không trả đủ tiền xây nhà nên họ đến quản lý sử dụng. Quá trình họ dọn đồ, ông Sáng đã phản đối, báo công an xã nhưng Công an xã đến chỉ giữ trật tự cho nhóm người trên dọn đồ bình thường.

Theo công an, trước đó 10 ngày ông Sáng có đồng ý thỏa thuận sẽ dọn đồ. Đó cũng là lý do khiến Công an xã Dương Tơ đến nơi không can thiệp chỉ giữ trật tự...