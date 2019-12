Xác định nhóm nghi can phá rừng đặc dụng Nam Kar

Ngày 12-12, tin từ Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan điều tra đang lời khai của bảy nghi can tham gia vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar, do Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar quản lý. Công an cũng đang làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và những người liên quan.



Rừng Nam Kar bị "xẻ thịt". Ảnh H.TRƯỜNG

Theo lời khai của Trần Văn Ánh (41 tuổi, xã Hòa Bình, huyện Krông Ana, một trong bảy người được lấy lời khai), lúc đầu Ánh vào rừng cưa cây về làm phản để sử dụng. Sau đó, có người đặt hàng nên đã cưa lấy gỗ về bán.

Trước đó, PLO đã ghi nhận hiện trường vụ tàn phá rừng đặc dụng Nam Kar xảy ra ở khu vực tiểu khu 1023, 1024, 1025 thuộc quản lý của BQL rừng đặc dụng Nam Kar. Tại đây, PV phát hiện hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ, nhiều phách gỗ khủng nằm ngổn ngang, bên cạnh đó còn có phương tiện vận chuyển gỗ và máy tời, trâu…



"Công trường gỗ" trong rừng đặc dụng. Ảnh H.TRƯỜNG

Ngay sau khi ghi nhận hiện trường vụ phá rừng mà Kiểm lâm cho rằng “khá nghiêm trọng”, PV đã làm việc với ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar, tuy nhiên ông này nói… không có vụ phá rừng nào xảy ra trong thời gian gần đây.

Tiếp đó, PV cùng một số cơ quan báo chí đã thông tin vụ việc đến Hạt Kiểm lâm Krông Ana. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Krông Ana, Hạt Kiểm lâm cùng cơ quan chức năng vào kiểm tra khu vực xảy ra phá rừng.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng huyện xác định khu rừng Nam Kar bị chặt phá, khai thác gỗ thuộc địa phận xã Bình Hòa là đúng thực tế. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng Nam Kar thuộc về Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Nam Kar, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.



Gỗ bị cưa xẻ ngang nhiên trong rừng đặc dụng. Ảnh H.TRƯỜNG

Sau khi kiểm tra thực địa, xác định chính xác địa bàn nơi rừng đặc dụng Nam Kar bị khai thác gỗ trái phép, Công an huyện Krông Ana đã phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk, viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại ban đầu.

Cụ thể, tại địa phận hành chính ở xã Bình Hòa (Krông Ana) có một số lượng lóng, gỗ hộp đã khai thác chưa kịp vận chuyển bỏ lại mép bìa rừng đặc dụng Nam Kar (thuộc tiểu khu 1023, cách Trạm kiểm lâm số 8 của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar khoảng 500 m). Dọc theo đường vào rừng đặc dụng, cơ quan chức năng còn phát hiện 13 cây gỗ các loại bị chặt hạ.

Tổng khối lượng lâm sản bị khai thác tại hiện trường là 41,267 m3 chủng loại nhóm III đến nhóm VIII, thuộc các tiếu khu 1023, 1024, 1025 nằm trên địa giới hành chính của xã Bình Hòa, huyện Krông Ana…



Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. Ảnh H.TRƯỜNG

Với kết quả xác minh hiện trường cùng các tài liệu thu thập được, Công an huyện Krông Ana nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Công an huyện này nhận định có 5-10 người thuộc nhiều nhóm khác nhau ở xã Bình Hòa, Quảng Điền, thị trấn Buôn Trấp thực hiện hành vi phá rừng đặc dụng. Công an huyện đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh áp dụng các biện pháp tập trung đấu tranh, làm rõ.



Công an kiểm tra hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng. Ảnh H.TRƯỜNG

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản chỉ đạo xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và những người liên quan trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng Nam Kar.

“Nội dung phản ánh tình trạng khai thác gỗ xảy ra trên lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka thuộc địa giới hành chính xã Bình Hòa, huyện Krông Ana là có xảy ra. Trách nhiệm trước hết thuộc về Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka và UBND xã Bình Hòa, huyện Krông Ana khi không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời”-văn bản nêu.