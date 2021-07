Ngày 1-7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tham mưu toàn quân sáu tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo công tác, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sáu tháng đầu năm 2021.

Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có một số nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.



Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. ẢnhL MOD

Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân thường xuyên, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách chiến lược hợp lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc và các hoạt động phát triển kinh tế.

Bộ Tổng Tham mưu cũng tích cực triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng; tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; điều chỉnh vũ khí, trang bị cho các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo toàn quân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tăng cường lực lượng, phương tiện cho Bộ đội Biên phòng duy trì các tổ, chốt phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, đường biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Hỗ trợ các địa phương trên cả nước phòng, chống dịch; điều phối, tiếp nhận công dân cách ly, tổ chức duy trì nghiêm chế độ nền nếp, bảo đảm an ninh, an toàn các khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý; kịp thời huy động các lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn quân tiếp tục thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm. Từ đó nhận định chính xác, dự báo tình huống có thể xảy ra để tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống.

Trong công tác huấn luyện, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cần được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch; tổ chức cho các đội tuyển thi đấu các giải trong nước và quốc tế đạt kết quả cao.

Toàn quân cần tiếp tục tăng cường các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.