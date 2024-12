Thời tiết ngày 07-12: Không khí lạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, có mưa rào rải rác 07/12/2024 07:54

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 07-12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Từ ngày 7-12, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.