Thời tiết ngày 4-11: Không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ chuyển rét, Trung Bộ mưa to 04/11/2024 07:04

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết ngày 4-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ ngày 4-11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét; từ ngày 5,6-11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 80-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (150 mm/6 giờ).