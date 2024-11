Thời tiết ngày 7-11: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to 07/11/2024 05:30

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 7-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Từ sáng ngày 7-11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Từ đêm 7-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.