Thời tiết ngày Giáng sinh ở các điểm vui chơi ra sao? 17/12/2024 13:58

Những ngày qua, không khí lạnh gia tăng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, mưa giảm so với những ngày trước, chỉ còn xuất hiện mưa nhỏ vài nơi với lượng không đáng kể, một số nơi nhiệt độ giảm.

Nhà thờ dòng Chúa cứu thế ở quận 3, TP.HCM trang trí mừng Giáng sinh 

Trong ngày 17-12, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Trung Bộ-Nam Bộ nhưng suy yếu dần ở phía Bắc. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía Nam, có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Theo đó, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ hôm nay ngày nắng, không mưa.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày Giáng sinh, không khí lạnh tăng cường lệch Đông, rãnh thấp xích đạo thiết lập có trục 5-7 độ vĩ Bắc nối với nhiễu động ở ngoài khơi Nam Biển Đông di chuyển về hướng Tây Tây Bắc.

Thời tiết ở TP.HCM trong những ngày mừng lễ Giáng sinh ban ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22-24 độ C, cao nhất là 28-30 độ C.

Thời tiết ở Nha Trang (Khánh Hòa) có mưa rào và dông rải rác, có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, đề phòng nước không thoát kịp gây ngập ở khu vực trũng thấp ven sông.

Tại Phan Thiết (Bình Thuận) có nơi có mưa vừa, mưa to, ban ngày nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tại Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng trong tuần lễ Giáng sinh. Tại Phú Quốc (Kiên Giang), sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng.