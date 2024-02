(PLO)- HLV Jose Mourinho đã để lại thông điệp 9 chữ cay đắng của Jose Mourinho cho các cầu thủ AS Roma.

HLV Jose Mourinho đã bị AS Roma sa thải vào tháng trước sau khởi đầu mùa giải tệ hại. Cách đây vài ngày, truyền thông tiết lộ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã để lại chiếc nhẫn mà các cầu thủ AS Roma tặng ông sau chức vô địch Europa Conference League. Bây giờ, thông tin thêm cho biết, Mourinho còn để lại thông điệp 9 chữ gửi các học trò.

Đó là thông điệp đầy cay đắng nhưng cũng rất ẩn ý rằng, các cầu thủ của AS Roma đã phản bội ông. Mourinho đã dẫn dắt AS Roma vào 2 trận chung kết cúp châu Âu trong hai năm liên tiếp, bao gồm danh hiệu Europa Conference League và vào chung kết Europa League thua Sevilla.

Mourinho bị AS Roma sa thải vào tháng trước. ẢNH: EPA

Mourinho, 61 tuổi, không che giấu cảm xúc khi rời AS Roma nhưng giờ đây, chi tiết đầy đủ về việc ông rời sân Olimpico đầy thù hận đang lộ rõ. Theo Il Messaggero (Ý), Mourinho đã trả lại chiếc nhẫn mà ông được các cầu thủ tặng sau khi AS Roma vô địch Europa Conference League vào năm 2022. Mourinho để nó trong tủ đồ của đội trưởng Lorenzo Pellegrini trước khi dọn đồ rời đi.

Nhưng bây giờ có thông tin thêm, Mourinho cũng để lại một ghi lời nhắn có nội dung: “Khi bạn là đàn ông, hãy trả lại cho tôi” (9 chữ bằng tiếng Anh). Nó bày tỏ cảm giác của Mourinho rằng, ông đã bị phản bội bởi các cầu thủ của mình, những người mà ông cảm thấy đã góp phần khiến ông mất việc.

AS Roma đứng thứ 9 ở Serie A vào thời điểm Mourinho bị sa thải, nhưng các cầu thủ kể từ đó đã tập hợp lại xung quanh người kế nhiệm Mourinho là cựu đội trưởng Daniele De Rossi để rồi, AS Roma đá 3 trận toàn thắng cả 3. Vào tối thứ Hai (giờ Anh), AS Roma đã đánh bại Cagliari 4-0 để leo lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Serie A.

Mourinho ám chỉ ông bị các cầu thủ AS Roma phản bội. ẢNH: GETTY

Cựu HLV của Chelsea, Manchester United và Real Madrid Jose Mourinho được người hâm mộ AS Roma yêu mến sau khi dẫn dắt họ đến vinh quang Europa Conference League với chiến thắng 1-0 trước Feyenoord ở Tirana. “Người đặc biệt” vui mừng trước thành công này đến mức, ông đã xăm hình chiếc cúp Conference League lên người, cùng với hình xăm Cúp Champions League và Europa League.

Các cầu thủ của AS Roma đã tặng Mourinho một chiếc nhẫn để kỷ niệm thành tích của họ. Mourinho không có mối quan hệ tốt nhất với các cầu thủ và ông cảm thấy họ đóng vai trò quan trọng trong việc ông bị sa thải và thay bằng HLV tạm quyền De Rossi đến cuối mùa giải.

Theo tiết lộ của Mail Sport (Anh), sau khi chia tay AS Roma, Mourinho rất muốn trở lại dẫn dắt Manchester United. Các nguồn tin thân cận với HLV người Bồ Đào Nha cho biết ông cảm thấy mình có “công việc còn dang dở” sau khi rời Old Trafford vào tháng 12-2018 và “sẽ thực hiện sứ mệnh của mình là đảm nhiệm lại chức HLV MU nếu có cơ hội vào một thời điểm nào đó trong tương lai”.

Mourinho vô địch Europa Conference League ngay mùa đầu tiên ở AS Roma. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho cũng được cho là muốn hợp tác với đồng sở hữu mới của MU là Sir Jim Ratcliffe. Tập đoàn hóa dầu INEOS của Sir Jim Ratcliffe sẽ nắm các hoạt động bóng đá của MU như một phần trong khoản đầu tư 25% cổ phần vào CLB.

“Tham vọng của Jose Mourinho là trở lại Manchester United”, một người bạn của Mourinho giải thích, “Anh ấy cảm thấy như mình có công việc còn dang dở ở đó sau khi nó kết thúc lần trước và anh ấy sẽ thực hiện sứ mệnh của mình là quay trở lại”.

Jose Mourinho giữ chức HLV trưởng MU vào năm 2016 sau sự ra đi của Louis van Gaal. Mourinho đã nâng cao chức vô địch Europa League và Carabao Cup trong mùa giải đầu tiên ở MU và tiếp theo đó là vị trí thứ hai tại Premier League vào năm sau, mặc dù “quỷ đỏ” kém đối thủ Man City tới 19 điểm.

Mourinho rất muốn trở lại dẫn dắt MU. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho đã ký gia hạn hợp đồng với MU đến năm 2021 nhưng căng thẳng ngày càng gia tăng giữa ông và các lãnh đạo MU, đặc biệt là sau khi MU bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu chuyển nhượng và ông bị sa thải sau thất bại trước Liverpool. Mourinho vẫn được rất nhiều fan MU yêu mến đến lúc này.

