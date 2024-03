Thông tin mới vụ 'đường mới làm 150 triệu đã thanh toán gần 700 triệu đồng' ở Quảng Bình

(PLO)- Công an vào cuộc điều tra vụ "đường mới làm 150 triệu đã thanh toán gần 700 triệu đồng" xảy ra tại thôn Thượng Phong, xã Lê Hoá.

Liên quan công trình đường nội thôn, nội đồng thôn Thượng Phong (xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) mà PLO đã phản ánh, nhiều người dân vẫn mong mỏi kết quả điều tra từ cơ quan công an.

Theo ông Bùi Văn Quang, Trưởng thôn Thượng Phong, xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá, cho biết nguyện vọng của 125 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở thôn này rất mong sớm hoàn thiện con đường để người dân đi lại, làm đồng áng được thuận tiện.

Ngoài ra, người dân bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết sớm vì người dân cũng bức xúc và đã kiến nghị nhiều lần với xã, huyện.

Công an huyện Tuyên Hoá đang điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: BẢO THIÊN

“Sau khi báo phản ánh, Công an huyện Tuyên Hoá đã đến hiện trường để kiểm tra. Sau đó, bên đó (đơn vị thi công-PV) có chở mấy xe đá đến đổ, hiện một số ống bi trước đó nói để thi công cũng đã trôi ra đến ngoài khe.

Công an đã vào cuộc nên chúng tôi cũng đang chờ và không để cho dân khiếu kiện tập thể nhưng một vài năm nữa vẫn vậy thì sẽ làm theo nguyện vọng của người dân. Người dân chúng tôi cũng mong muốn làm sao đoạn đường đó được làm hoàn thiện để cho người dân phấn khởi” - ông Quang nói.

Về phía xã Lê Hoá, ông Đinh Công Lý, Chủ tịch UBND xã, thông tin sau khi báo chí phản ánh, công an huyện đã về làm việc tại hiện trường và có công văn đề nghị tạm dừng lại các hoạt động thi công, giữ nguyên hiện trạng.

“Trước đó, người dân thấy lâu thì cũng có một số ý kiến với xã. Lãnh đạo xã Lê Hoá sau đó cũng trả lời với bà con về việc công an đang vào cuộc thì cũng để điều tra, xử lý theo trình tự và quy định” - ông Lý cho biết.

Liên quan vấn đề này, trao đổi với PV PLO, Thượng tá Bùi Ngọc Chung, Trưởng Công an huyện Tuyên Hoá, cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin từ phản ánh của báo chí, công an huyện này đã vào cuộc thu thập hồ sơ, tài liệu và đang trong quá trình điều tra theo quy định. Sau khi có kết luận, phía Công an sẽ có thông tin chính thức với cơ quan báo chí.

Hiện trạng con đường mới làm 150 triệu đã thanh toán gần 700 triệu đồng mà PLO đã phản ánh. Ảnh: CTV

Trước đó, PLO đã có bài “Quảng Bình: Đường mới làm 150 triệu đã thanh toán gần 700 triệu đồng” phản ánh về một công trình sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đầu tư xây dựng tại thôn Thượng Phong, xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá.

Công trình này có tổng mức đầu tư là 971,2 triệu đồng, trong đó gói thầu xây dựng là 852 triệu đồng.

Đây là công trình giao thông nông thôn loại B, cấp IV, có chiều dài khoảng 610m, thời gian thực hiện là 15 tháng (từ năm 2019 - 2020).

Chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Lê Hóa. Thời điểm đó do ông Nguyễn Đình Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã Lê Hoá, làm Trưởng ban. Đơn vị thi công gói thầu xây dựng là Công ty TNHH XDTH Duy Tân.

Sau nhiều năm triển khai, công trình đến nay vẫn dang dở và mới chỉ thực hiện được một số hạng mục nhỏ, như: đào vét hữu cơ, đánh cấp, đắp nền đường K95, móng cấp phối đá base…

Công trình 'đắp chiếu', giá trị thi công các hạng mục chỉ đạt khoảng 150 triệu đồng nhưng theo tìm hiểu của PLO, phía đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công đã lập hồ sơ thanh toán, rút tiền tại kho bạc Nhà nước gần 700 triệu đồng.

Liên quan bài viết này, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản nêu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, yêu cầu UBND huyện Tuyên Hóa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra cụ thể, chỉ đạo xử lý (nếu có sai phạm) theo đúng quy định.

Quảng Bình: Đường mới làm 150 triệu nhưng đã thanh toán gần 700 triệu đồng (PLO)- Công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia quá thời hạn, nhiều hạng mục chưa thi công nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán.



BẢO THIÊN