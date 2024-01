Thông tin mới vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam

(PLO)- Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, Công an TP Cần Thơ đã chủ động nắm chặt tình hình từ cơ sở, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.