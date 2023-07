Thủ Đức: Người dân cung cấp thông tin, giúp công an làm rõ 1.094 vụ việc

(PLO)- Trong sáu tháng đầu năm 2023, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ 234 tội phạm về trật tự xã hội.

Mới đây, Ban Chỉ đạo 138 phối hợp Ban An toàn giao thông TP Thủ Đức tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn TP sáu tháng đầu năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, Công an TP Thủ Đức cho biết trong sáu tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra 305 vụ, công an đã khám phá án 187, bắt giữ 234 tội phạm.

Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 82,35%, án trộm cắp tài sản khám phá đạt 58,06%.

Cũng trong sáu tháng đầu năm, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 1.883 tin, trong đó có 843 tin báo tố giác tội phạm.

Theo đánh giá, trong số các tin mà người dân cung cấp thì có 1.094 tin có giá trị, từ đó giúp lực lượng công an làm rõ 1.094 vụ việc.

Riêng về tình hình tai nạn giao thông, trên địa bàn TP Thủ Đức đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 63 người, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 46 vụ…

Lãnh đạo TP Thủ Đức yêu cầu Công an TP Thủ Đức tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hơn nữa hiệu quả Tổ tuần tra hỗn hợp 363, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố hay cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Công an TP Thủ Đức cũng cần tăng cường khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số vào công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó là tập trung thực hiện, kiểm tra các chuyên đề là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như lưu thông vào đường cấm, giờ cấm, lấn tuyến, kiểm tra nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, vượt đèn đỏ, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường...

TỰ SANG