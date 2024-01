Thủ khoa học sinh giỏi quốc gia chia sẻ đam mê học tiếng Anh

Đã mấy ngày qua kể từ khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia nhưng Khải An (học sinh lớp 12 CA1, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) vẫn lâng lâng cảm xúc hạnh phúc.

Năm học 2022-2023, An đạt giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

PV gặp Khải An vào buổi trưa giữa sân trường, em đang trò chuyện cùng các thầy cô đã đồng hành từ những ngày đầu tiên em chập chững bước vào đội tuyển. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, em đã đạt tổng điểm 17,2/20 cho bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Khải An chụp hình cùng bạn bè và thầy cô

Hoàn thiện để vươn lên dẫn đầu

Trước khi đạt được danh hiệu này, Khải An đã từng đạt nhiều vị trí thủ khoa trong nhiều kì thi khác như học sinh giỏi TP bậc THCS, Olympic truyền thống 30/4,…

Biết tin, mọi người đều gửi lời chúc mừng đến em, thậm chí khi đạt giải cao nhất, bạn bè cũng không quá bất ngờ vì hiểu rõ thực lực của Khải An.

Khải An từng đạt giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023

Cô Nguyễn Thị Hải Triều - mẹ của Khải An - cho biết kết quả lần này ngoài sự mong đợi. “Tôi không nghĩ con đạt giải cao đến như vậy” - cô Hải Triều bộc bạch.

Là giáo viên bồi dưỡng đội tuyển của Khải An, cô Trần Thị Kim Duyên nhận xét: “Khải An là một học sinh thông minh, từ lâu em đã bộc lộ năng khiếu đối với môn học này. Bên cạnh đó em đã nỗ lực học hỏi từ thầy cô và các anh chị đi trước cũng như hoàn thiện các kĩ năng mình chưa hoàn thiện. Từ đó, An đã đạt được thành tích rất đáng tự hào”.

Khải An chụp hình cùng với cô Trần Thị Kim Duyên

Là người bạn đội tuyển từng đồng hành cùng Khải An, Võ Nguyễn Mỹ An (cựu học sinh của trường) cho biết: “Khác với cách học máy móc, Khải An có một cách học riêng để kiến thức dung nạp vào đầu một cách tự nhiên hơn. Nhờ vậy mà khi thảo luận những vấn đề xã hội bằng tiếng Anh, Khải An luôn cho thấy góc nhìn trưởng thành của mình”. Vì thế Mỹ An cảm thấy mừng cho Khải An khi đã mang lại thành tích cao cho nhà trường.

Chia sẻ về kết quả bản thân đạt được, An cho rằng đó là kết quả cho những cố gắng và sửa chữa những khiếm khuyết của bản thân.

“Năm ngoái, em muốn đạt giải cao nên hơi áp lực với bản thân. Điều này, dẫn đến tâm lý của em không được tốt khi dự thi. Kết quả dừng lại ở mức tạm được chứ không hẳn là hài lòng” – Khải An nói.

Rút kinh nghiệm, đến kì thi vừa rồi, Khải An đã nhìn lại bản thân và làm bài với tâm thế thoải mái.

Khi hỏi tới bí kíp làm bài, An trầm tư một lúc rồi tâm sự: “Em nghe theo lời thầy cô dặn cứ tin tưởng theo trực giác, đừng suy nghĩ quá nhiều”.

Khải An cùng với bạn bè khi học nhóm

Hơn hết, quá trình học tiếng Anh khiến cho An nhận ra một bài học rằng cần phải biết đánh giá đúng về bản thân, nhất là khuyết điểm. “Em tự nhận mình học vẫn chưa có hệ thống, cũng như kĩ năng viết còn yếu từ đó tìm giải pháp khắc phục” – An bộc bạch.

Giao tiếp với nhau hoàn toàn bằng tiếng Anh

Đam mê tiếng Anh từ lâu, An cho biết học tiếng Anh không chỉ để giao tiếp thông thường. “Tiếng Anh đặc biệt ở chỗ mình có thể áp dụng vào thực tiễn trong mọi mặt cuộc sống. Mỗi khi sử dụng kiến thức đã học ứng dụng vào đời sống để hiểu được một bài báo hay cuốn sách, em lại nhận ra mình đã tiến bộ” – An nói. Cũng vì thế, Khải An học tiếng Anh với một tâm thế rất vui vẻ và thoải mái.

Ngoài tiếng Anh, hiện Khải An đang học thêm tiếng Pháp để trau dồi vốn ngoại ngữ của mình

Chàng trai chia sẻ rằng dân chuyên Anh có một văn hóa “rất riêng” khi họ chẳng hề giao tiếp bằng tiếng Việt như “dân” chuyên khác trong trường. Tuy nhiên, đó là cách để An có thể trau dồi ngoại ngữ mỗi ngày và đem tiếng Anh gần gũi hơn với cuộc sống thực tế của mình.

An tiếp xúc với tiếng Anh nhiều nhất là trong giai đoạn học đội tuyển. An rất kỉ luật khi em đặt mục tiêu học tiếng Anh hàng ngày, dần thành thói quen khó bỏ, chẳng khác gì “đắm chìm vào thế giới ngôn ngữ”! Vì thế mà không khó để nhận ra tiếng Anh trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của em.

Thành tích mà Khải An đạt được không khiến các bạn quá bất ngờ

Không chỉ học giỏi, Khải An còn luôn năng nổ với các hoạt động ngoại khoá, ngoài ra em còn sẵn lòng giúp đỡ những bạn khối dưới trong đội tuyển năm nay.

Ngoài tiếng Anh, nam sinh này vẫn đang trau dồi ngôn ngữ thứ ba là tiếng Pháp, cũng như cố gắng học thêm ngôn ngữ kí hiệu để hiểu về người khiếm thính. Tất nhiên, chàng trai vẫn không quên nguyên tắc dành thời gian với những ngôn ngữ mới mỗi ngày.

Hiện tại, An đang hoàn thiện hồ sơ du học của mình tại nhiều trường đại học ở Mĩ. Bên cạnh đó, Khải An vẫn lựa chọn học ngành kinh tế nếu đặt nguyện vọng tại trường đại học ở Việt Nam.

Năm thứ hai liên tiếp Trường Trần Đại Nghĩa có thủ khoa Anh Đây là năm thứ hai liên tiếp, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Anh, cũng như tiếp tục chuỗi giải Nhất nhiều năm liền trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Năm học 2022-2023, trường cũng có thủ khoa, 2 giải nhất, 4 giải nhì trong kỳ thi chọn HSGQG. Năm học 2023-2024, trường đạt được 4 giải nhất, 4 giải nhì, 2 giải ba và tiếp tục có thủ khoa. Việc ôn luyện đội tuyển, trường giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, phát huy thế mạnh và sở trường của các giáo viên để phân công chuyên đề phù hợp. Ngoài ra, trường có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khối 9 tạo nền tảng vững chắc khi các em lên cấp THPT. Bước đầu, trường đã có học sinh lớp 10 đạt giải nhất, giải nhì. Kết quả năm nay vượt bậc. Hằng năm trường đều khen thưởng các em có thành tích tiêu biểu về các nội dung học tập và phong trào. Cô Trần Thị Hồng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa NGUYỄN QUYÊN ghi