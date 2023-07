Thủ khoa khối A toàn quốc tiếc nuối bài thi môn toán

(PLO)- Trần Nguyệt Hằng, học sinh Trường Tiểu học – THCS -THPT Lê Thánh Tông, quận Tân Phú là 1 trong ba thủ khoa khối A00 (toán, lý, hóa) toàn quốc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có 3 thủ khoa khối A toàn quốc có cùng điểm số 29,35. Trong đó, một thí sinh đến từ Hưng Yên, 1 thí sinh đến từ Bắc Giang và em Nguyệt Hằng học sinh tại TP.HCM. Điểm số các môn của Hằng như sau toán 9,6 điểm, vật lý 9,75 và hóa học 10 điểm.

“Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, em có dò điểm. Điểm thi chính thức của em cũng không có sự khác biệt tuy nhiên em không nghĩ mình lại trở thành thủ khoa” – Hằng nói.

Hằng cho biết thêm, sau khi biết điểm, em cảm thấy hơi tiếc với bài thi môn toán. “Cuối giờ thi, em đã sửa một câu từ đáp án đúng thành sai” – Hằng bộc bạch và cho biết em còn làm sai một câu hỏi khác nên điểm toán chỉ được 9,6 điểm.

Năm lớp 10, 11 Hằng học tại một Trường THPT ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, sang năm lớp 12 em chuyển xuống học tại Trường Tiểu học – THCS-THPT Lê Thánh Tông. “Đây là ngôi trường có chất lượng tốt, hơn nữa anh trai em cũng từng học nên em quyết định theo học. Em phải mất một học kỳ mới quen với môi trường mới và hòa nhập với mọi người” – Hằng cho biết.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hằng chia sẻ, em giải đề thi rất nhiều. Qua việc giải đề em vừa nắm được bài mới lại có thể ôn lại kiến thức cũ. Giải đề nhiều sẽ cho em biết mình hổng kiến thức ở đâu để có thể ôn tập thêm. “Số lượng đề em đã giải rất nhiều, em không thể ước lượng được” – Hằng bộc bạch

Đối với môn toán, thế mạnh của em là hình học không gian nên em dành nhiều thời gian cho hàm số. Với môn lý, em tập trung vào lý thuyết nhiều hơn. Sở trường của em là hóa học nên em ôn tập cũng không quá vất vả.

Cũng theo Hằng, trong quá trình thi, làm xong môn nào, em bỏ qua môn đó, không dò đáp án để tập trung tinh thần cho môn thi tiếp theo.

Mỗi khi áp lực với việc học, Hằng thường nói chuyện với bạn bè hoặc tìm thú vui với việc đọc sách. Cuốn sách Hằng thích nhất là “Bí mật của may mắn” bởi nó phù hợp với suy nghĩ của em từ ban đầu. “May mắn là do mình tự tạo ra chứ không phải ngồi chờ may mắn từ trên trời rơi xuống” – Hằng nói.

Nguyệt Hằng dự định dùng tổ hợp A00 để xét tuyển vào ngành khoa học máy tính, Trường Đại học Bách Khoa hoặc ngành logistic của Trường Đại học Ngoại thương. Hiện giờ em cũng đang phân vân hai trường này.

Trước kỳ thi này, Hằng có tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, em đủ điều kiện xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Nói về điểm thi của Hằng, Thầy Vũ Văn Thảo, giáo viên quản nhiệm kiêm giáo viên dạy hóa cho rằng không quá bất ngờ vì điểm thi phù hợp với lực học của em.

“Thời gian đầu mới chuyển về trường, vì xa nhà nên em cũng hay khóc. Tuy nhiên, sau một học kỳ, em đã hòa nhập được môi trường mới, em nhanh chóng thể hiện được năng lực và khả năng của mình. Học kỳ 1 điểm thi của em thuộc khoảng giữa lớp, tuy nhiên qua học kỳ 2, em đã bứt phá rất nhanh và luôn đứng nhất, nhì lớp” – Thầy Thảo nói.

Là giáo viên dạy hóa nên thầy Thảo nắm rất rõ năng lực của Hằng. Trong 3 môn, Hóa là môn em giỏi nhất và làm bài rất nhanh. Hằng rất năng nổ và học rất chắc.

Thầy Thảo cho biết, lớp có 45 học sinh. Điểm trung bình môn hóa của cả lớp là 9.11, điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển cả lớp là 26.78.

