‘Thủ phủ’ mai vàng rộn ràng vào vụ Tết

(PLO)- Những ngày này, ở thủ phủ mai Bình Định lại nhộn nhịp người bán, kẻ mua, nhiều tuyến đường trưng hàng ngàn chậu mai để vào Nam ra Bắc.

Dọc quốc lộ 1A và nhiều tuyến đường ở thị xã An Nhơn (Bình Định), hàng ngàn chậu mai được nhà vườn chuẩn bị sẵn để chờ xe đến vận chuyển đi các tỉnh thành. Người bán, kẻ mua, tiếng nói tiếng cười rộn ràng khắp nơi.

Ông Huỳnh Thanh Trạng (thôn Trung Định, xã Nhơn An), cho biết năm nay việc bán mai của gia đình ông có vẻ thuận lợi hơn năm ngoái, đến thời điểm này đã bán được hơn 1000 chậu và thu về hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, ông và người nhà đang vận chuyển mai từ vườn lên đường lớn để đợi xe của người mua đến gom đi.

“Đến thời điểm này gia đình tôi đã bán hơn 1000 chậu mai, tuỳ theo tuổi đời của cây mai mà giá bán giao động từ 400.000 – 600.000 đồng mỗi chậu. Cũng may là năm nay mai không nở sớm như ở một số chỗ khác. Nhiều người từ Hà Nội, TP.HCM đặt sớm để vận chuyển đi tiêu thụ, do đó không quá lo lắng về đầu ra” - ông Trạng chia sẻ.

Cũng theo ông Trạng, gia đình có ba khu trồng mai với hàng ngàn cây, nhưng chỉ bán một khu có mai lớn, khoảng ba năm tuổi trở lên, còn lại để cho năm sau. “Mình bán khu nào thì ươm tiếp để bù vào khu vườn mai đã bán, bởi mai thường thường phải ba năm trở lên mới xuất bán được” ông Trạng nói.

Chúng tôi gặp chị Hồng khi đang tưới nước cho một số chậu mai ở vườn, chị cho biết đã bán hơn trăm chậu với số tiền từ 300.000 – 500.000 đồng mỗi chậu tuỳ lớn nhỏ. “Năm nay người trồng mai cũng có đầu ra tốt nên hi vọng thu nhập ổn hơn một chút. Hiện nay, có người ở Vũng Tàu đã đặt mua mai của gia đình và đang chờ họ đến chuyển đi”, chị Hồng nói.

Ghi nhận của PV cũng cho thấy, rất nhiều người từ Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM cũng đã trực tiếp đến các vườn mai của người dân để chọn lựa mua với số lượng lớn để về bán Tết.

“Như mọi năm, đến dịp này là anh em chúng tôi đến các vườn mai để tuyển chọn và mua mai với số lượng lớn để đem vào TP.HCM tiêu thụ. Năm nay mai của các nhà vườn tương đối đẹp, tuy nhiên chúng tôi cũng hơi lo lắng vì có một số chậu mai đến nay vẫn chưa bung vỏ trấu, sợ nở không kịp Tết” anh Dũng (TP.HCM) chia sẻ.

Cũng theo ghi nhận, nhiều nhà vườn hiện đang gấp rút thuê người lặt lá cho vườn mai để kịp giao cho người mua. “Đầu tháng nay, một số nhà vườn có mai nở sớm do thời tiết thay đổi thất thường, chúng tôi lo ngại mai nở sớm nên đến giờ mới lặt lá để giao cho khách. Nhà tôi có khoảng hơn 500 chậu mai, năm nay khách đặt cũng nhiều rồi, mai khoảng sáu tuổi với gía bán ra khoảng 1,2 triệu đồng mỗi chậu” ông Lập (thôn Trung Định) chia sẻ.

Là một “tiền bối” ở thủ phủ mai Bình Định, tuy nhiên vườn mai của ông Đặng Văn Ngữ (thường gọi Sáu Ngữ) mới trong những ngày lặt lá. Theo ông Ngữ, mấy ngày nay thời tiết lạnh nên mai chưa bung búp nhiều khiến ông cũng lo lắng.

“Nhiều người từ Hà Nội đã gọi điện cho tôi rất sớm để hỏi mua mai, nhưng tôi cũng lắc đầu vì mai chưa bung vỏ trấu, rất khó hứa hẹn gì. Tuy vậy nhiều người vẫn quyết tâm vào để xem vườn mai của ông” ông Ngữ chia sẻ.

Cũng theo ông Sáu Ngữ, người trồng mai thì trông vào dịp Tết bán để có thu nhập, nhưng thời tiết năm nay cũng khá thất thường, đầu tháng thì lo mai nở sớm, giờ thì lo mai nở không đúng dịp Tết.

“Cũng khó lắm, tôi là người trồng mai kỳ cựu mấy chục năm mà thời tiết như năm nay thì cũng khó mà canh cho ‘vừa lòng’ mai. Nên dù rất nhiều khách hỏi mua, tôi cũng đành nói có mai đầu mà bán” ông Sáu Ngữ nói.

Trao đổi với PLO, ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, cho biết so với năm ngoái thì năm nay người trồng mai bán ra với số lượng khả quan hơn, tăng hơn khoảng 1,5 lần so với năm ngoái.

“Hiện nay, việc mua bán mai trên địa bàn đã bắt đầu, nhiều nhà vườn đã bán được hàng ngàn chậu mai, khả quan hơn so với năm ngoái. Bên cạnh đó, sắp tới tại thị xã An Nhơn sẽ tổ chức lễ hội mai vàng nhằm quảng bá hình ảnh của mai Bình Định đến với cả nước” ông Cư nói thêm.

Thị xã An Nhơn được biết đến như ‘thủ phủ mai vàng’ với khoảng hơn 10.000 hộ dân trồng mai. Năm 2022, số tiền bán mai thu được khoảng 128 tỷ đồng. Dự kiến từ ngày 9 đến ngày 11-1-2023, UBND thị xã An Nhơn sẽ tổ chức lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I nhằm giới thiệu, quảng bá mai vàng, gắn với thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống gắn và phát triển du lịch.

HUY TRƯỜNG