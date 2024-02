Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Ngày 28-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024. Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp niêm yết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Kênh dẫn vốn hiệu quả

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình TTCK Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương thừa nhận, trong năm 2023, với bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế và trong nước, nội tại của TTCK còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; TTCK cũng chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, chứng khoán quốc tế.

Tuy nhiên, trong năm 2023, TTCK tiếp tục khẳng định vai trò kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Hoạt động huy động vốn qua TTCK trong năm 2023 có sự khởi sắc, với tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 418.271 tỉ đồng, tăng 33,5% so với năm 2022.

Diễn biến TTCK phản ánh kỳ vọng tích cực của thị trường về triển vọng kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp. Chỉ số TTCK Việt Nam tăng 12,2% so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn qua TTCK.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn còn khó khăn nhưng có dấu hiệu phục hồi vào những tháng cuối năm. Các tổ chức kinh doanh chứng khoán có sự cải thiện về chất lượng hoạt động.

Các CTCK đang hoạt động có tỉ lệ an toàn tài chính trên 180%, 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động với tổng giá trị tài sản quản lý tại thời điểm ngày 31-12-2023 đạt khoảng 639 nghìn tỉ đồng, tăng gần 16% so với thời điểm cuối năm 2022 và có 107 quỹ đầu tư chứng khoán, tăng 10 quỹ so với năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương báo cáo tại Hội nghị.

Hướng tới nâng hạng thị trường

Trong năm 2023, UBCK tiếp tục quyết liệt đề ra và triển khai các giải pháp phát triển TTCK, hợp tác quốc tế, tháo gỡ các vướng mắc trong các vướng mắc trong thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn cần được nâng cao hơn nữa, phát sinh các vụ việc vi phạm trên thị trường, Chủ tịch UBCKNN cho biết UBCK phối hợp với các Sở GDCK tăng cường giám sát; tổ chức thanh kiểm tra, xử phạt; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ việc

Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết, một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là đảm bảo vận hành thị trường thông suốt, an toàn, tạo thuận lợi cho huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế đồng thời tháo gỡ vướng mắc hướng tới nâng hạng thị trường.

Ngoài ra, UBCK cũng đặt trọng tâm đẩy mạnh giám sát, thực thi pháp luật để đảm bảo hoạt động lành mạnh của thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư và nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung hỗ trợ công tác quản lý giám sát.

Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường, khuyến khích hoạt động chào bán, phát hành ra công chúng, gắn chào bán lần đầu với niêm yết…; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần giúp công chúng đầu tư có kiến thức, thông tin phòng ngừa các hoạt động gian lận.

BÙI TRANG