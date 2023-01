Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam, thăm người dân khu tái định cư ở Nghệ An, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 28-1, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác, đoàn đại biểu đã dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác thành kính bày tỏ biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng đã đến thăm các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư thuộc xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc). Đây là những hộ dân đã nhường đất để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

