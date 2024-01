Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục

Theo Thủ tướng, thời gian qua công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn trường học đã được các cấp, các ngành quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn còn diễn biến phức tạp. Hình thức bạo lực học đường ngày càng đa dạng, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Thực trạng trên gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và gây lo lắng trong nhân dân.

Để khắc phục hạn chế, tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Cùng đó, phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ công an, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành khác đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, nhân rộng các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Thủ tướng cũng giao bộ này phối hợp tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục với việc đảm bảo an toàn trường học do mình phụ trách.

Kịp thời tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý và thống kê, báo cáo về tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường liên quan đến trẻ em, học sinh, sinh viên.

Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ phòng ngừa tội phạm trong nhà trường

Cũng theo Chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học. Thực hiện tốt chế độ giao ban công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học với chính quyền và cơ sở giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi ngược đãi, bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

Bộ Công an cần thông tin thường xuyên, kịp thời cho các cơ sở giáo dục về tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em, học sinh, sinh viên; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ phòng ngừa tội phạm trong nhà trường.

“Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ trường; triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cho Bộ TT&TT cùng các bộ ngành liên quan phối hợp có giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Đồng thời, kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chú trọng xây dựng môi trường sống trong cộng đồng và xây dựng môi trường văn hóa học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất nhằm tăng cường hoạt động thể chất, văn hóa, giải trí lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Chỉ đạo xây dựng, triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên tại địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng (PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Tổng cục tình báo nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

N.THẢO