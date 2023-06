Thực hư việc ban nhạc BlackPink chưa làm hồ sơ cấp phép biểu diễn tại Việt Nam

(PLO)- Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cho biết, hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của nhóm nhạc này đã được gửi đến Sở trưa nay.

Thời gian gần đây, thông tin nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink sẽ xuất hiện và biểu diễn tại Hà Nội khiến cho khán giả Việt Nam háo hức chờ đợi.

Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng, nhóm nhạc này chưa được cấp phép biểu diễn tại Hà Nội. Ngày 27-6, trao đổi với PLO về thông tin tin này, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cho biết, hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của nhóm nhạc đã được gửi đến Sở trưa nay (ngày 27-6). Sở đang hoàn tất cả thủ tục cần thiết.

Khi được hỏi có khó khăn gì trong quá trình cấp phép biểu diễn, ông Hồng thông tin, vấn đề lớn nhất là quy mô và số lượng người tham dự đông, vì vậy công tác đảm bảo an ninh phải được chú trọng.

Ông Hồng cũng tiết lộ, trong quá trình trao đổi phía Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cũng đề xuất nhóm nhạc nên có chương trình biểu diễn tại TP.HCM.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Nhóm nhạc Blackpink lên phim sẽ ra mắt ở Việt Nam (PLO)- Blackpink The Movie dự kiến sẽ ra rạp ở khoảng 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang thực hiện Giãn cách xã hội nên phim chưa thể công chiếu.

VIẾT THỊNH